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Hubo un giro INESPERADO tras la fuerte pelea entre Paredes y Gavi: esta fue la decisión que se tomó

El conflicto sucedió justo después del pitazo final del árbitro.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 21 de 2026
04:49 p. m.
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Apenas finalizó el partido entre Argentina y España en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, se armó un tumulto en la mitad de la cancha y Leandro Paredes se vio involucrado en una fuerte pelea.

El volante de la 'albiceleste' fue a buscar directamente a Eric García y lo ahorcó. Además, cuando Gavi llegó a defender a su compañero, el '5' de Boca Juniors lo lanzó al suelo.

Tras esa situación, se reportó que, supuestamente, Leandro Paredes había sido expulsado por el árbitro esloveno Slavko Vinčić.

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Sin embargo, en las últimas horas, el periodista Dale Johnson, de la BBC, reveló una noticia que nadie tenía en el radar y le ha dado un giro inesperado al caso. ¿Qué pasó?

Leandro Paredes no vio la tarjeta roja tras la pelea vs. Gavi en la final del Mundial 2026

Tras consultar fuentes de la FIFA, el periodista Dale Johnson conoció que el único jugador expulsado en la final del Mundial 2026 fue Enzo Fernández.

"Se informó incorrectamente en el sistema de información de comentaristas de la FIFA que Paredes había sido expulsado por el árbitro", se escribió en una nota de la BBC.

"No hubo tarjeta roja revocada porque no hubo tarjeta roja", agregó el comunicador en su cuenta de X.

No obstante, aunque no se ha tomado ninguna sanción disciplinaria, la FIFA ya habría una investigación formal y podría castigar a Paredes en los próximos días.

Leandro Paredes ya se pronunció tras la final del Mundial 2026: ¿qué dijo?

Después de llegar a su país, Leandro Paredes rompió el silencio mediante un post de Instagram.

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"Gracias, Argentina. Te amo hoy y siempre. Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto. Gracias a cada uno que formó parte de esta selección y a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido", escribió Leandro Paredes.

"Fue un orgullo ser parte de la mejor Selección Argentina de la historia", complementó.

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