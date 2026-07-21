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Revelaron AUDIO de otra polémica pelea en la final del Mundial 2026: esto se dijeron

Nicolás Otamendi no quiso saludar a Rodri tras el pitazo final. ¿Qué pasó?

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 21 de 2026
04:26 p. m.
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El domingo 19 de julio, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Argentina y España jugaron la final del Mundial 2026.

Los españoles fueron superiores desde los primeros segundos, pero no pudieron vencer al 'Dibu' Martínez en el tiempo regular.

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Sin embargo, los dirigidos por Luis de la Fuente aprovecharon que tenían un hombre de más en el alargue y abrieron el marcador al minuto 106 por intermedio de Ferran Torres.

Posteriormente, la 'albiceleste' adelantó sus líneas para buscar el empate, pero no consiguió vulnerar la portería defendida por Unai Simón.

Fue así como España conquistó su segunda Copa del Mundo, pero, apenas el árbitro terminó el encuentro, hubo varios rifirrafes en el terreno de juego.

La pelea que más enfocaron las cámaras fue la de Leandro Paredes, que ahorcó a Eric García y lanzó al suelo a Gavi, el volante del Barcelona.

No obstante, Rodri también se acercó a Nicolás Otamendi para saludarlo, pero el defensa central no le quiso dar la mano y lo enfrentó. ¿Qué le dijo?

Esto se dijeron Nicolás Otamendi y Rodri en la pelea que tuvieron en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Nicolás Otamendi criticó fuertemente a Rodri y a sus compañeros de la Selección de España por dar a entender que Argentina había sido beneficiada por los arbitrajes a lo largo de la Copa del Mundo 2026.

El diálogo fue así:

  • Otamendi: Empieza a hablar menos, boludo, que estuviste llorando toda la semana.
  • Rodri: ¿Qué dije?
  • Otamendi: Toda la semana estuviste llorando. Vos, Laporte, todos. Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros, amigo.
  • Rodri: Yo te tengo respeto.
  • Otamendi: Yo también te tengo respeto, pero vos no tienes que hablar antes, ¿sabes?
  • Rodri: ¿Qué he dicho?
  • Otamendi: Laporte. ¿No has visto lo que ha dicho esta semana? No te hagas el boludo.

¿Qué fue lo que dijo Laporte antes de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España?

En la previa de la final del Mundial 2026, Laporte dio a entender que los árbitros eran condescendientes con Argentina.

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"En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo que se dejen pasar, sobre todo siempre a Argentina", dijo el defensa.

"Ellos son un equipo que dejan muchos recados y eso en el fútbol no creo que se debería dejar. Sobre todo en competiciones tan grandes porque te pueden desestabilizar, te pueden cabrear y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro. Al final, si un jugador puede hacerlo, el partido va a ser un descontrol. Nosotros no somos de agredir al rival ni de hacer faltas locas", expresó también Laporte.

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