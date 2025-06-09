Egan Bernal no pudo sostenerse y cayó en la general: así quedaron los colombianos

La etapa 14 de la Vuelta a España dejó un sabor amargo para el ciclismo colombiano. Este sábado 6 de septiembre, Egan Bernal vivió una jornada complicada en el exigente recorrido entre Avilés y el Alto de la Farrapona, donde el zipaquireño no pudo seguir el paso de los favoritos en el último puerto y terminó cediendo tiempo importante en la clasificación general.

El colombiano, que había mostrado regularidad en jornadas anteriores, intentó aguantar el fuerte ritmo de ascenso, pero finalmente tuvo que ir a su propio paso para evitar un desgaste mayor. Esta situación lo hizo descender hasta la casilla 18 de la clasificación, a 29 minutos y 13 segundos del líder Jonas Vingegaard.

Victoria de Marc Soler y liderazgo firme de Vingegaard

El gran protagonista de la jornada fue el español Marc Soler, del UAE Team, quien se llevó la victoria en solitario tras un recorrido de 135,9 kilómetros. Soler cruzó la meta en el Alto de la Farrapona con una ventaja sólida frente a sus perseguidores, confirmando su excelente estado de forma.

Por detrás, Jonas Vingegaard volvió a mostrar fortaleza. El danés llegó en segunda posición junto al portugués Joao Almeida, ambos a 39 segundos de Soler. Gracias a la bonificación de dos segundos obtenida en meta, Vingegaard amplió su diferencia en la general sobre Almeida, que ahora se ubica a 48 segundos del maillot rojo.

Clasificación de la etapa 14 de la Vuelta a España

Marc Soler – 3:49:01

Jonas Vingegaard – 39 segundos

Joao Almeida – 43 segundos

13 – Harold Tejada – 2:21

29 – Santiago Buitrago – 11:07

51 – Egan Bernal – 21:45

Un panorama difícil para los colombianos

Con el retroceso de Egan Bernal, el mejor colombiano en la general es Harold Tejada, quien ocupa la casilla 18 a 11 minutos y 48 segundos del líder. Aunque la presencia nacional aún se mantiene en el grupo de los veinte mejores, el reto para los ciclistas cafeteros es mayúsculo, teniendo en cuenta las etapas de alta montaña que aún restan en la última semana de competencia.

El desempeño de Bernal, pese a la adversidad, refleja la tenacidad de un corredor que sigue luchando por recuperar la mejor versión que lo llevó a conquistar un Tour de Francia. La Vuelta continúa, y con ella la esperanza de que el colombiano pueda encontrar mejores sensaciones en los próximos días.