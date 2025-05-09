CANAL RCN
Deportes

Vuelta a España: Egan Bernal rompe el silencio tras sufrir en la etapa 13

Egan Bernal salió del top 10 de la Vuelta a España tras la dura etapa del Angliru. El colombiano del Ineos fue claro tras culminar la etapa 13.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
04:28 p. m.
El colombiano Egan Bernal sigue siendo protagonista en la Vuelta a España 2025, aunque la etapa 13 lo dejó fuera del top 10 de la clasificación general.

El ciclista del Ineos terminó en la casilla 16 de la jornada, disputada en el temido Alto del Angliru, con un tiempo de 4 minutos y 32 segundos por detrás del ganador, el portugués Joao Almeida (UAE).

Una jornada de máxima exigencia en el Angliru

El Angliru, catalogado como una subida de fuera de categoría en Asturias, volvió a ser juez en la ronda ibérica. Bernal reconoció que la dureza del terreno y el ritmo impuesto por el equipo Visma le pasaron factura comenzando al ascenso.

"El Visma puso un ritmo muy rápido, muy fuerte, toda la primera parte, era impresionante como andaban y luego en las últimas tres subidas hicimos cada subida a tope. La última yo conozco mis números, el ritmo que estaban haciendo no lo podía sostener hasta arriba, así que intenté hacer una especie de cronómetro e intentar perder el menor tiempo posible", explicó el ciclista colombiano a ESPN.

A pesar de ceder posiciones, Bernal se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general, ocupando ahora la casilla 12. Sus sensaciones no han sido las mejores en los últimos días, pero continúa en la lucha por volver al top 10.

“No puedo dar más de lo que hice”

El zipaquireño, que supo controlar sus esfuerzos en una de las etapas más exigentes, fue contundente al analizar su rendimiento:

"Intenté hacer lo mejor posible, comer bien, hidratarme, pero quedo satisfecho con lo que hice. No puedo dar más de lo que hice”, sentenció.

Otros colombianos tuvieron jornadas complejas: Harold Tejada finalizó en el puesto 11 de la etapa, mientras que Santiago Buitrago, Brandon Rivera y Sergio Higuita cruzaron la meta mucho más atrás.

Con aún varias etapas por delante, Bernal mantiene la ilusión de escalar posiciones y regalarle a Colombia una destacada actuación en la ronda ibérica. Los aficionados podrán seguir su lucha por volver al top 10 a través de la señal del Canal RCN, especialmente en la decisiva semana final.

Colombianos en la Vuelta a España: así van en la clasificación general

12. Egan Bernal (8'01'').

14. Harold Tejada (10').

21. Santiago Buitrago (31'49'').

51. Juan Martínez (12'25'').

52. Brandon Rivera (1'14'').

