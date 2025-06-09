Atención: pedalista colombiano abandona la Vuelta a España previo a etapa de montaña

La Vuelta a España 2025 sufrió este sábado una baja significativa para el ciclismo colombiano. El equipo Astana comunicó oficialmente que Sergio Higuita no tomó la salida en la decimocuarta etapa, con final en el Alto de la Farrapona, debido a un cuadro de fatiga derivado de una enfermedad que lo aquejó en los días previos al inicio de la ronda ibérica.

En el comunicado difundido por la escuadra kazaja, se remarcó que se trataba de una determinación pensada en el bienestar del corredor.

Un golpe para las aspiraciones colombianas

La ausencia de Higuita se siente especialmente en el pelotón colombiano. El ciclista antioqueño había sido considerado como una de las cartas importantes para animar las etapas de montaña, especialmente en fugas largas en terreno de alta exigencia. Aunque su clasificación general lo mantenía en la casilla 112 a más de 29 minutos del líder Jonas Vingegaard, su capacidad como escalador y su estilo combativo lo convertían en un corredor capaz de dar espectáculo y pelear por victorias parciales.

Con su salida, las esperanzas de protagonismo cafetero en la montaña recaen en otros pedalistas nacionales que aún permanecen en competencia. Sin embargo, el hueco dejado por Higuita se percibe como una pérdida en términos de estrategia y espectáculo.

Mirada hacia el cierre de temporada

Para el corredor de Medellín, este adiós prematuro significa un nuevo reto: enfocarse en la recuperación y llegar en condiciones óptimas a las últimas competencias del calendario. El Astana confía en que, con descanso y preparación adecuada, Higuita pueda retomar la temporada rápidamente.

La Vuelta continuará sin él, pero los seguidores colombianos quedarán a la expectativa de su regreso, convencidos de que aún tiene mucho por ofrecer en la carretera.