CANAL RCN
Deportes

Atención: pedalista colombiano abandona la Vuelta a España previo a etapa de montaña

Este sábado se anunció el abandono de uno de los pedalistas colombianos en la Vuelta a España, previo a la etapa de montaña.

Sergio Higuita
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
07:44 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Vuelta a España 2025 sufrió este sábado una baja significativa para el ciclismo colombiano. El equipo Astana comunicó oficialmente que Sergio Higuita no tomó la salida en la decimocuarta etapa, con final en el Alto de la Farrapona, debido a un cuadro de fatiga derivado de una enfermedad que lo aquejó en los días previos al inicio de la ronda ibérica.

En el comunicado difundido por la escuadra kazaja, se remarcó que se trataba de una determinación pensada en el bienestar del corredor.

Vuelta a España: Egan Bernal rompe el silencio tras sufrir en la etapa 13
RELACIONADO

Vuelta a España: Egan Bernal rompe el silencio tras sufrir en la etapa 13

Un golpe para las aspiraciones colombianas

La ausencia de Higuita se siente especialmente en el pelotón colombiano. El ciclista antioqueño había sido considerado como una de las cartas importantes para animar las etapas de montaña, especialmente en fugas largas en terreno de alta exigencia. Aunque su clasificación general lo mantenía en la casilla 112 a más de 29 minutos del líder Jonas Vingegaard, su capacidad como escalador y su estilo combativo lo convertían en un corredor capaz de dar espectáculo y pelear por victorias parciales.

Con su salida, las esperanzas de protagonismo cafetero en la montaña recaen en otros pedalistas nacionales que aún permanecen en competencia. Sin embargo, el hueco dejado por Higuita se percibe como una pérdida en términos de estrategia y espectáculo.

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general y en la etapa 13
RELACIONADO

Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general y en la etapa 13

Mirada hacia el cierre de temporada

Para el corredor de Medellín, este adiós prematuro significa un nuevo reto: enfocarse en la recuperación y llegar en condiciones óptimas a las últimas competencias del calendario. El Astana confía en que, con descanso y preparación adecuada, Higuita pueda retomar la temporada rápidamente.

La Vuelta continuará sin él, pero los seguidores colombianos quedarán a la expectativa de su regreso, convencidos de que aún tiene mucho por ofrecer en la carretera.

Lo que no se vio: Messi ‘armó’ pelea en el túnel contra venezolanos y por poco se van a golpes
RELACIONADO

Lo que no se vio: Messi ‘armó’ pelea en el túnel contra venezolanos y por poco se van a golpes

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lionel Messi

"Dios te bendiga": El emotivo saludo de Charly García con Lionel Messi que se hizo viral

Selección Colombia

Jhon Durán y su reacción tras la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 sin él

Dayro Moreno

Apareció el papá de Dayro Moreno: se indignó y desmintió a Richard Ríos

Otras Noticias

Bogotá

¿Desea asistir a la jornada de adopción de perros y gatos en Theatrón? Esto es todo lo que debe saber

Esta es la segunda vez que se realiza una jornada de adopción en este reconocido espacio de la capital, con el objetivo de generar vínculos afectivos entre los asistentes y los animales que han sido rescatados del abandono y el maltrato.

Uruguay

Atroz doble infanticidio en Uruguay: padre asesinó a sus hijos y se quitó la vida

Los menores de 2 y 6 años murieron ahogados dentro de un vehículo junto con a su padre, quien planeó el doble crimen.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 5 de septiembre: número ganador del último sorteo

Shakira

Rumores de prensa señalan que Shakira habría regresado con su ex: "Se enamoraron nuevamente"

Cuidado personal

¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?