“Gio Moreno es una vergüenza”, hinchas explotan tras la derrota de Nacional

Dolorosa derrota sufrió Atlético Nacional este jueves en su debut en la Copa Libertadores. No pudo en Paraguay frente a Olimpia y tras perder 3-1 quedó obligado a ganar por diferencia de más de tres goles si quiere acceder a la siguiente fase de la competición, en donde en caso de lograrlo se enfrentaría con el ganador de Fluminense y Millonarios (los brasileños vencieron 2-1 en Bogotá).

Resultado que inmediatamente generó malestar y críticas en la fanaticada del verde paisa. El principal apuntado, además del técnico Alejandro Restrepo que desde hace un buen tiempo no es del total agrado, fue Giovanni Moreno.

Gio, una de las grandes contrataciones de los últimos tiempos e ídolo de Nacional, de a poco ha venido decepcionando a la hinchada del cuadro antioqueño por el rendimiento que ha venido mostrado. Muchos lo calificaron de “exjugador” y aseguraron que está en “deuda” con el club. Duros mensajes.

“Gio Moreno, tienes una deuda muy brava con Nacional y con nosotros, su hinchada. A ver si demuestras de una vez por todas porque te queríamos de vuelta años atrás, aunque también es cierto que el tiempo pasó, y por el momento lo de 'mago' se quedó en una ilusión”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes sociales.

Otros más duros calificaron la actuación del zurdo, quien duró más de una década en el fútbol del exterior, con fuertes palabras. “Sinceramente Gio Moreno en Nacional es una vergüenza, es un exjugador que aporta nada”.

“Restrepo, cómo vas a meter a un exjugador como Gio Moreno para que te solucione un partido de estos. Tiene a Jhon Duque en la banca y no refrescar la mitad de la cancha”, señalaron algunos seguidores de Nacional.

Inexplicable que no haya estado Jhon Duque hoy a menos que sea un tema físico. Es un jugador que podía darle intensidad y agresividad en el medio, la que faltó en el segundo gol de parte de Nelson Palacio. Guzmán también debió estar por encima de Gio Moreno que no era para hoy.

No más pinturita Gio Moreno en nacional, ya es un exjugador de fútbol, no mas Restrepo necesitamos un DT de fútbol y no un profesor de EF, Flanders avispate a conseguir un DT