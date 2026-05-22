Encuentran en México el cuerpo de una mujer que desapareció tras cirugía estética en sitio irregular

Autoridades en México encontraron el cuerpo de Blanca Adriana Vásquez, una mujer que había desaparecido tras practicarse un procedimiento estético.

Esta mujer, de 37 años, se hizo la cirugía en un centro estético de garaje en Puebla llamado Detox. Tras el procedimiento, se le perdió el rastro el martes 18 de mayo. El trágico desenlace se dio el jueves 21 de mayo con el hallazgo del cuerpo en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala.

Video muestra cómo ocultaron el cuerpo

Las autoridades confirmaron la identidad por las características físicas, vestimenta y un tatuaje. Aunque se está a la espera de que la familia corrobore la información y se sigan los protocolos correspondientes.

Un video de las cámaras de seguridad es la pista más importante en la investigación. Resulta que, a las afueras del centro, quedó grabado el momento en el que unas personas subieron un bulto a un carro particular. Al parecer, era el cadáver de Vásquez.

El caso de Yulixa Toloza

Este caso es similar al ocurrido en Colombia con Yulixa Toloza. La mujer de 52 años vivía en Bogotá y en el sur de la ciudad ingresó a Beauty Láser, un centro estético de garaje, a practicarse una liposucción.

La persona que le hizo la cirugía es un estilista no autorizado para realizar cirugías. El procedimiento en la mañana del miércoles 13 de mayo y, con el paso de las horas, las complicaciones de salud fueron evidentes.

Se cree que la mujer falleció en este sitio y los responsables se articularon para no dejar rastros del crimen. Para ello, la dueña María Fernanda Delgado habría dado las órdenes de deshacerse del cuerpo.

En video quedó el momento en el que dos hombres sacaron a Toloza y se la llevaron en un carro. El cuerpo fue hallado siete días después en Apulo, municipio a menos de tres horas de Bogotá; y el vehículo fue ubicado en Los Patios, Norte de Santander.

Hasta el momento, dos hombres fueron capturados en Cúcuta y los otros tres implicados (incluyendo a la dueña y al ‘cirujano barbero’) quedaron detenidos en Venezuela.