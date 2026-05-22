CANAL RCN
Internacional Video

Encuentran en México el cuerpo de una mujer que desapareció tras cirugía estética en sitio irregular

El caso es similar al ocurrido en Colombia con Yulixa Toloza.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
09:27 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades en México encontraron el cuerpo de Blanca Adriana Vásquez, una mujer que había desaparecido tras practicarse un procedimiento estético.

Aparatoso accidente en México deja más de 10 muertos: autobús turístico se volcó e incendió
RELACIONADO

Aparatoso accidente en México deja más de 10 muertos: autobús turístico se volcó e incendió

Esta mujer, de 37 años, se hizo la cirugía en un centro estético de garaje en Puebla llamado Detox. Tras el procedimiento, se le perdió el rastro el martes 18 de mayo. El trágico desenlace se dio el jueves 21 de mayo con el hallazgo del cuerpo en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala.

Video muestra cómo ocultaron el cuerpo

Las autoridades confirmaron la identidad por las características físicas, vestimenta y un tatuaje. Aunque se está a la espera de que la familia corrobore la información y se sigan los protocolos correspondientes.

Un video de las cámaras de seguridad es la pista más importante en la investigación. Resulta que, a las afueras del centro, quedó grabado el momento en el que unas personas subieron un bulto a un carro particular. Al parecer, era el cadáver de Vásquez.

El caso de Yulixa Toloza

Este caso es similar al ocurrido en Colombia con Yulixa Toloza. La mujer de 52 años vivía en Bogotá y en el sur de la ciudad ingresó a Beauty Láser, un centro estético de garaje, a practicarse una liposucción.

“Dios tarda, pero no olvida”: mamá de Yulixa Toloza pide que el crimen no quede impune
RELACIONADO

“Dios tarda, pero no olvida”: mamá de Yulixa Toloza pide que el crimen no quede impune

La persona que le hizo la cirugía es un estilista no autorizado para realizar cirugías. El procedimiento en la mañana del miércoles 13 de mayo y, con el paso de las horas, las complicaciones de salud fueron evidentes.

Se cree que la mujer falleció en este sitio y los responsables se articularon para no dejar rastros del crimen. Para ello, la dueña María Fernanda Delgado habría dado las órdenes de deshacerse del cuerpo.

En video quedó el momento en el que dos hombres sacaron a Toloza y se la llevaron en un carro. El cuerpo fue hallado siete días después en Apulo, municipio a menos de tres horas de Bogotá; y el vehículo fue ubicado en Los Patios, Norte de Santander.

Hasta el momento, dos hombres fueron capturados en Cúcuta y los otros tres implicados (incluyendo a la dueña y al ‘cirujano barbero’) quedaron detenidos en Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Automovilismo

Murió de manera repentina reconocido piloto de la NASCAR: tenía 41 años

Artistas

Cantante de reguetón fue asesinado a tiros: esto han revelado las autoridades

Venezuela

Denuncian que presa política en Venezuela habría sido abusada por 30 custodios

Otras Noticias

Secretaría de Salud

Ni bótox ni hilos tensores deben realizarse en centros de estética: hay riesgo de deformación

En 2026, se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y, aplicado 16 medidas sanitarias a centros de esética en Bogotá.

Dólar

El dólar tocó precio no visto hace más de dos semanas: así abrió hoy 22 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 22 de mayo de 2026.

Astrología

"No veo que vaya a ganar": se reveló predicción viral sobre las elecciones presidenciales de Colombia

Fútbol

Pep Guardiola anunció decisión de última hora con su futuro en el Manchester City: es oficial

Secretaría de Salud

Lo que debe saber antes de hacerse una cirugía plástica