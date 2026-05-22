Pep Guardiola anunció decisión de última hora con su futuro en el Manchester City: es oficial

Manchester City confirmó este viernes el fin del ciclo de su emblemático entrenador Pep Guardiola, ganador de veinte títulos desde 2016, incluida una Liga de Campeones y seis Premier Leagues.

El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de "embajador" del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado.

En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo segundón en el mejor de Inglaterra, sino que también transformó el fútbol inglés por su manera de jugar.

"¡Vaya época que hemos vivido juntos!", dijo Guardiola en un comunicado del club.

Estas fueron las palabras de Guardiola tras su salida del City

"No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento", añadió en el comunicado.

"Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Eternos serán el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City", insistió.

La noticia de la inminente salida de Guardiola se filtró por primera vez el pasado lunes.

El exentrenador del Barcelona y el Bayern se mostró muy reservado sobre su futuro cuando el City dejó escapar el título de la Premier League a manos del Arsenal 24 horas después, insistiendo, como en los últimos meses, que le quedaba un año de contrato.

Palmarés de Pep Guardiola

Guardiola convirtió al equipo de la camiseta celeste en un monstruo todopoderoso, ayudado en su revolución por futbolistas emblemáticos y un acaudalado propietario emiratí.

La vitrina de trofeos del City se ha llenado con veinte títulos en los diez años de Guardiola en el banquillo, seis de ellos en el campeonato más exigente del mundo, sin olvidar la Liga de Campeones de 2023, la primera en la historia del club del noroeste de Inglaterra.

En la Premier League, ha escrito la historia con varios récords, como los 100 puntos logrados para su primer título en 2018, y los cuatro campeonatos consecutivos de 2021 a 2024, algo inédito.

También protagonizó una batalla magnífica con el Liverpool de Jürgen Klopp, al que superó por un solo punto en 2019 y de nuevo en 2022, gracias a una remontada frente al Aston Villa (3-2) en la última jornada.

Pero más allá de los títulos, está la huella futbolística que el técnico de 55 años ha dejado en el fútbol inglés y europeo.

El portugués quedará para siempre asociado a los años de Guardiola en Mánchester, como antes lo estuvieron Sergio Agüero, Fernandinho, David Silva, Kevin De Bruyne, Rodri o Ilkay Gündogan, el capitán del triplete histórico de 2023.

¿Quién será el suceso de Guardiola?

El señalado para tomar el trono de Guardiola ha sido el italiano Enzo Maresca. El ex técnico del Chelsea que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

"El entrenador italiano siempre ha sido considerado el candidato ideal para reemplazar a Pep Guardiola. Acuerdo cerrado y Maresca firmará un contrato inicial de tres años con #MCFC", dijo este viernes Fabrizio Romano.