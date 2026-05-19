🔴EN VIVO🔴 Vea la Etapa 10 del Giro de Italia 2026: siga la contrarreloj en directo

El Giro de Italia afronta este martes 19 de mayo una jornada que puede provocar movimientos importantes en la clasificación general. La décima etapa tendrá como gran protagonista la contrarreloj individual, un recorrido exigente de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa Tudor Itt, una prueba que suele marcar diferencias y redefinir aspiraciones entre los candidatos al título.

Después de varias etapas de desgaste, ataques y estrategias de equipo, la carrera entra en una fase en la que cada segundo adquiere un valor enorme. Los especialistas en la lucha contra el reloj buscarán sacar provecho de una jornada diseñada para medir potencia, resistencia y capacidad de administración del esfuerzo.

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La clasificación general llega apretada en varios sectores, con Afonso Eulálio defendiendo el liderato con un tiempo acumulado de 38 horas, 49 minutos y 44 segundos. Detrás aparecen corredores de peso como Jonas Vingegaard, segundo a 2 minutos y 24 segundos, y Felix Gall, tercero a 2 minutos y 59 segundos.

¿Puede la contrarreloj cambiar el rumbo del Giro?

La décima fracción aparece en el calendario como uno de los primeros grandes filtros de la competencia. A diferencia de las etapas de montaña, donde el trabajo colectivo suele tener impacto, la contrarreloj obliga a cada ciclista a responder en solitario frente al cronómetro.

Por sus características, esta jornada podría modificar posiciones importantes dentro del top 10 y ampliar o reducir diferencias de cara a las semanas definitivas del Giro. Corredores con buen desempeño en este tipo de pruebas tienen una oportunidad valiosa para consolidarse, mientras que otros intentarán limitar pérdidas pensando en los recorridos de alta montaña.

Nombres como Jai Hindley, Ben O’Connor, Thymen Arensman y Michael Storer también aparecen en la conversación por la general, lo que anticipa una batalla intensa en una etapa donde el margen de error es mínimo.

¿Qué puede esperar Colombia de Egan Bernal?

Uno de los focos principales para el público colombiano está puesto sobre Egan Bernal. El corredor del Netcompany INEOS todavía no ha logrado exhibir su mejor versión en la presente edición y actualmente ocupa la casilla 15 de la clasificación general, a 6 minutos y 49 segundos del líder.

Aunque la diferencia no es menor, el campeón colombiano continúa dentro del grupo de corredores que buscan recuperar terreno en una carrera que todavía tiene mucho camino por recorrer. La contrarreloj representa un examen importante para medir su condición actual y evaluar si está en capacidad de acercarse nuevamente a los puestos de privilegio.

Bernal afrontará una etapa determinante no solo por el tiempo que pueda descontar, sino también por las sensaciones que logre transmitir en una modalidad exigente y altamente técnica. Con varias jornadas decisivas aún por delante, el Giro sigue abierto y la pelea por la clasificación general promete intensificarse a medida que avanza la competencia.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.