🔴Santa Fe vs. Platense, última oportunidad en Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Independiente Santa Fe afrontará este martes 19 de mayo uno de los partidos más decisivos de su temporada. El conjunto bogotano recibirá a Platense por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, en un compromiso que aparece como la última gran oportunidad para mantenerse con opciones matemáticas de clasificación.

El cuadro cardenal llega a esta jornada en una situación compleja dentro del Grupo E. Después de cuatro presentaciones, todavía no conoce la victoria y apenas ha logrado sumar dos puntos, números que lo ubican en el fondo de la tabla y con un margen de error prácticamente inexistente.

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Jugar en el estadio El Campín, con el respaldo de su afición, representa ahora una obligación competitiva y emocional para un equipo que necesita cambiar su panorama internacional. Una derrota o incluso un empate podrían dejarlo sin posibilidades reales de llegar con vida a la última fecha.

Del otro lado estará Platense, equipo que ha conseguido una campaña mucho más sólida y que aterriza en Bogotá con siete unidades, instalado en la pelea por los primeros puestos del grupo.

¿Por qué Santa Fe está obligado a ganar?

Las cuentas son claras para el conjunto albirrojo. Con apenas dos unidades en cuatro jornadas, Santa Fe necesita sumar de a tres para superar a Peñarol en la clasificación y recortar distancia frente a Platense, uno de sus rivales directos por un lugar en la siguiente ronda.

Más allá de los números, el equipo colombiano también busca responder futbolísticamente después de un arranque irregular en el torneo continental. La falta de victorias ha condicionado sus aspiraciones y lo ha llevado a depender de una combinación de resultados en la recta final del grupo.

Un triunfo no garantizaría la clasificación, pero sí mantendría abiertas las posibilidades de disputar la última fecha con opciones concretas de avanzar o, al menos, pelear una ubicación internacional alternativa.

¿Cuándo y dónde ver el partido entre Santa Fe y Platense?

El compromiso entre Independiente Santa Fe y Platense se disputará este martes 19 de mayo desde las 7:00 p.m., hora colombiana, en el estadio El Campín de Bogotá.

Los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+, canales encargados de la transmisión para todo el territorio colombiano.

Con la presión del resultado, el respaldo de su gente y la necesidad urgente de reaccionar, Santa Fe afrontará una noche determinante en su camino por la Copa Libertadores. El margen se redujo al mínimo y el equipo cardenal sabe que, para seguir soñando en el torneo continental, deberá encontrar por fin esa primera victoria que se le ha escapado durante toda la fase de grupos.