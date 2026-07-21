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Leandro Paredes reapareció tras la final del Mundial y respondió con un contundente mensaje

Leandro Paredes rompió el silencio tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y publicó un emotivo mensaje luego de las críticas por su actuación y la polémica con jugadores de España.

Foto: AFP

Noticias RCN

julio 21 de 2026
12:43 p. m.
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La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los protagonistas.

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Uno de los jugadores más señalados por su actuación fue Leandro Paredes, quien quedó en el centro de la polémica por su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego.

El mediocampista de Boca Juniors fue ampliamente cuestionado por aficionados y analistas, no solo por su rendimiento en el segundo tiempo, sino también por los incidentes ocurridos una vez terminó el partido.

Horas después y tras recibir numerosas críticas en redes sociales, el volante decidió romper el silencio con un emotivo mensaje dirigido a los hinchas argentinos.

La actuación de Leandro Paredes que desató la polémica

Paredes ingresó en la segunda parte de la final y protagonizó varias infracciones que estuvieron cerca de costarle la expulsión. Su juego fuerte fue motivo de críticas durante el encuentro, pero la controversia aumentó tras el pitazo final.

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Las cámaras captaron al futbolista enfrentándose con algunos jugadores de España mientras celebraban el título. En las imágenes difundidas por televisión y redes sociales se observa cómo toma del cuello a Eric García y posteriormente empuja a Gavi, acciones que fueron advertidas por el árbitro del compromiso.

El mensaje de Paredes tras la derrota de Argentina

Luego de varios días de silencio, Leandro Paredes publicó un mensaje en sus redes sociales para expresar sus sentimientos después de perder la oportunidad de conquistar un nuevo título mundial.

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"Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto".

Además, agradeció al grupo que integró la selección durante el torneo y destacó el esfuerzo realizado a lo largo de la competencia.

"Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido".

Aunque el mediocampista evitó referirse directamente a las críticas y a los incidentes ocurridos tras la final, su publicación fue interpretada como una respuesta a la difícil situación que vive luego de la derrota frente a España.

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