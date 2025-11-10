CANAL RCN
España sorprendió y con golazo empató el duelo ante Colombia en el Mundial Sub 20

Rayane sorprendió a toda la defensa colombiana y anotó el empate.

octubre 11 de 2025
04:18 p. m.
Un partido de alta tensión se ha vivido este sábado entre las Selección de Colombia y España por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Desde los primeros minutos, España trató de imponer condiciones, sin embargo, su frente de ataque no fue efectivo y desperdició algunas ocasiones de gol.

El primer gol de la tarde llegó gracias a Neyser Villarreal quien sacó un remate preciso que se incrustó en el ángulo de la mano izquierda del portero rival y así poner el 1-0.

Neyser Villarreal
Foto: AFP

Así fue el empate 1-1 de España sobre Colombia

Para la segunda mitad, España salió con otra actitud en el terreno de juego y en cuestión de segundos logró empatar y remontar el marcador ante los cafeteros.

Su gran figura Rayane aprovechó la lentitud de la defensa rival para anticipar dentro del área y poner el 1-1 parcial.

