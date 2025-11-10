Neyser Villarreal apareció de nuevo para ser el héroe de Colombia y poner el empate a dos goles con España

Un partido de alta tensión se ha vivido este sábado entre las Selección de Colombia y España por los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Desde los primeros minutos, España trató de imponer condiciones, sin embargo, su frente de ataque no fue efectivo y desperdició algunas ocasiones de gol.

Colombia, resguardada en su terreno de juego, apeló por sus hombres punta que con velocidad aprovecharon para sacar ventaja sobre los defensas rivales.

El primer gol de la tarde llegó gracias a Neyser Villarreal quien sacó un remate preciso que se incrustó en el ángulo de la mano izquierda del portero rival y así poner el 1-0.

Foto: captura de pantalla

Para la segunda mitad, España salió con otra actitud en el terreno de juego y en cuestión de segundos logró empatar y remontar el marcador ante los cafeteros.

Su gran figura Rayane aprovechó la lentitud de la defensa rival para anticipar dentro del área y poner el 1-1 parcial.

Minutos más tarde para poner la ventaja para los suyos con un remate dentro del área que se metió por el primer palo de Jordan García.

Con el gol en contra, Colombia nuevamente recuperó su idea de juego y seis minutos más tarde igualó. Nuevamente Neyser apareció en el terreno de juego y con una definición exquisita dejó sin posibilidad alguna al portero rival y así poner el 2-2.