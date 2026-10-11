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¡Gol colombiano en la Premier League! Vea el gol de Jefferson Lerma con el Crystal Palace

El volante colombiano es titular por primera vez en le presente temporada y se enfrenta su compañero de selección, Daniel Muñoz.

Gol de Lerma en Premier League
Foto: Crystal Palace

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
09:31 a. m.
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Por la sexta fecha de la Premier League de Inglaterra, Crystal Palace, con el colombiano Jefferson Lerma como titular, se enfrenta al Nottingham Forest, que también cuenta en su nómina titular con el defensa colombiano Daniel Muñoz, en el estadio Selhurst Park del Crystal Palace.

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El equipo visitante iniciaría ganando el encuentro desde los 3 minutos de juego, pero finalizando el primer tiempo, en menos de 10 minutos, los locales lograron dar la vuelta al marcador y se fueron al descanso ganando por 2-1.

Gol de Jefferson Lerma con el Crystal Palace

El segundo gol del equipo local sería marcado por el colombiano Jefferson Lerma, que suma su primera titularidad en la temporada 26/27 de la Premier League de Inglaterra.

A los 49 minutos del primer tiempo, tras un centro desde el tiro de esquina por parte de Adam Wharton, Lerma logró zafarse de la marca de su rival y conectó el balón con la cabeza en el área chica para decretar la remontada local.

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Crystal Palace y Nottingham Forest, lejos de las primeras posiciones

Con la parcial victoria, el club de Jefferson Lerma se ubica en la posición #12 en la liga de Inglaterra, mientras el equipo de Daniel Muñoz baja a la posición #14; ambos clubes permanecen alejados de los puestos que otorgan clasificación a torneos internacionales, aunque apenas se están jugando las primeras fechas del torneo.

Crystal Palace tendrá acción entre semana por la UEFA Europa League cuando visite al Lyon de Francia el jueves 15 de octubre; por la Premier League, visitará a Brighton el domingo 18 de octubre.

Por su parte, Nottingham Forest tendrá un complicado partido ante el último campeón, Arsenal, el próximo 18 de octubre.

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