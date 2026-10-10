Polémica en Alemania por gol de tijera anulado a Luis Díaz: "debió ser válido"

El reciente empate 2-2 entre el Bayern Múnich y el Augsburgo, correspondiente a una nueva jornada de la Bundesliga, dejó un capítulo caliente marcado por la controversia arbitral y el uso del VAR. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el delantero colombiano Luis Díaz, quien sufrió el rigor de las decisiones arbitrales al ver cómo le invalidaban una auténtica obra de arte que pudo cambiar el rumbo del compromiso para el gigante bávaro.

Sobre el minuto 50 del encuentro, con el marcador adverso tras un sorpresivo arranque del encuentro, el extremo colombiano se lució con una acrobática definición de tijera tras recibir un balón en el área, enviando la esférica al fondo de la red para desatar la euforia y el festejo temporal del empate parcial.

No obstante, la alegría duró poco tiempo en el terreno de juego, ya que la intervención del VAR indujo al juez central a invalidar la acción por un presunto fuera de lugar previo de Josip Stanišić en el inicio de la jugada colectiva.

La decisión generó de inmediato un profundo malestar tanto en el cuerpo técnico como en la plantilla del Bayern Múnich, club que sintió que se le privó de una ventaja legítima en su lucha por la parte alta de la tabla. La polémica escaló rápidamente fuera de las canchas cuando figuras del arbitraje analizan con lupa la jugada y le dan la razón al atacante cafetero.

Polémica pro gol anulado a Díaz: "debió ser validado"

Lejos de respaldar la decisión adoptada en el campo, el reconocido exárbitro alemán Patrick Ittrich alzó la voz y calificó la anulación como un "craso error". En declaraciones concedidas a los micrófonos de Sky Sports al término del compromiso, el exsilbante desmenuzó la jugada y explicó con argumentos técnicos por qué el VAR y el juez central se equivocaron rotundamente.

"La posición de fuera de juego era completamente irrelevante en este caso. Hubo una situación de fuera de juego y, a continuación, el jugador básicamente rechazó el balón sin ser presionado. Esto significa que la jugada había terminado y, entonces, comenzó una nueva acción. Este es un caso clásico de una nueva jugada", sentenció de manera tajante Ittrich.

Para el experto, las reglas del juego establecen con claridad que la intervención defensiva limpia o el reinicio de fases borran la infracción inicial, por lo que la maniobra posterior de Díaz debió surtir efecto legal.

"En mi opinión, el gol debería haber sido validado. Considero que es una decisión muy, muy controvertida", añadió el exárbitro alemán, avivando el debate sobre los criterios de aplicación del videoarbitraje en el fútbol germano.

A pesar del duro golpe anímico y de la frustración por la diana anulada al colombiano —en un duelo donde también se registraron otras acciones invalidadas al club muniqués—, el equipo dirigido por Vincent Kompany intentó reaccionar.

Goles posteriores de Ismael Saibari y del goleador Harry Kane lograron maquillar el resultado para rescatar un 2-2 definitivo, aunque este tropiezo frenó las aspiraciones del Bayern de adueñarse de la cima de la Bundesliga, dejando al equipo en la segunda casilla con 11 unidades tras cinco fechas disputadas.