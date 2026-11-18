La primera edición de Milagro Week en Estados Unidos concluyó con resultados históricos para Colombia.

En conversación con el director de noticias de RCN, el vicepresidente José Manuel Restrepo reveló importantes cifras en materia de atracción de inversión extranjera durante los tres días del evento realizado en Nueva York.

Milagro Week en Nueva York dejó anuncios de inversión por 41.600 millones de dólares para Colombia

"Logramos un balance de confianza, logramos demostrar que hay un Gobierno que genera tranquilidad a los inversionistas internacionales", afirmó Restrepo. El funcionario destacó que se alcanzaron 41.600 millones de dólares en anuncios de inversión, una cifra que supera el histórico de todas las rondas anteriores en Colombia, que oscilaban entre 37 y 40 millones de dólares.

Los sectores que captaron mayor atención de los inversionistas fueron energía e infraestructura. Según el vicepresidente, "el mundo está demandando energía. La inteligencia artificial transformó la sociedad. En los próximos 30 años, el 99% de la energía que va a demandar el mundo es para inteligencia artificial". Colombia ofrece diversificación energética con potencial eólico, solar, hidro y geotérmico.

En cuanto a la infraestructura, Restrepo explicó que los inversionistas reconocen las necesidades del país en expansión: "Colombia necesita puertos, necesita aeropuertos, necesita red férrea, necesita también red vial, y ahí hay mucho interés".

Respecto a cuestionamientos sobre el costo del evento, el vicepresidente contrastó esta iniciativa con la ronda de inversión del gobierno anterior en Osaka: "Se gastaron 12 millones de dólares en un palacete. Nosotros nos gastamos el 20% de eso. Ellos mandaron 130 personas en la delegación, nosotros mandamos 25 personas". Además, resaltó la importancia del contacto directo con inversionistas y el compromiso de organismos multilaterales que ofrecieron "casi 20.000 millones de dólares para poder financiar estas inversiones privadas".

Sobre la reforma tributaria en discusión, Restrepo confirmó que el presidente garantizó "la eliminación del IVA a cualquier bien de la canasta básica familiar". El funcionario enfatizó la necesidad del ajuste fiscal heredado: "Colombia recibió en los últimos cuatro años la peor destrucción en toda su historia. Sobre endeudaron al país en más de un 50%".

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El vicepresidente describió el desafío como "una moneda que tiene dos caras": crecimiento con inversión y ajuste fiscal mediante la reducción del tamaño del Estado, buscando que "esos que tienen más, puedan cubrir parte de ese ajuste fiscal".

Finalmente, Restrepo anunció que la próxima Milagro Week se realizará en el mes de marzo en Madrid para la Unión Europea, seguida de otra en Oriente, región con "mucho capital interesado en Colombia".