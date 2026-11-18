'Grand Theft Auto VI' llega este 19 de noviembre para paralizar a todos los 'gamers' del mundo después de casi 13 años de espera desde que el famoso videojuego lanzó su última versión.

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Jugadores de países asiáticos, principalmente, ya tuvieron el privilegio de ser los primeros en jugar debido a la zona horaria y en redes sociales ya ruedan algunas imágenes de todas las opciones que tiene el esperado juego.

Además de impactar directamente a la industria del entretenimiento y a los jugadores aficionados, el lanzamiento de GTA VI también representa un efecto económico de grandes magnitudes que ya está rompiendo récords gracias a la cantidad de copias vendidas.

'GTA VI' superó a 'Avengers: Endgame' como el mayor estreno en la historia

Según los primeros reportes, 'GTA VI' vendió más de 16 millones de copias en la preventa y registró una facturación de 1.54 mil millones de dólares, superando a la exitosa película del universo MARVEL, 'Avengers: Endgame', que logró recaudar 1.23 mil millones de dólares.

Otro de los récords que rompió el videojuego se dio incluso antes de su lanzamiento oficial; en 2025, Rockstar Games publicó el segundo tráiler del videojuego, alcanzando una cifra histórica de más de 475 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Además, el 27 de agosto de 2026, Rockstar Games lanzó el avance oficial de 'GTA 6' a través de la plataforma de streaming Netflix, marcando un hito en la historia del entretenimiento y los videojuegos.

Consolas de Play Station y Xbox tendrán exclusividad

La empresa Rockstar Games no ha publicado todavía una fecha oficial para que GTA VI pueda ser jugado en P.C y expertos advierten que cualquier descarga que se ofrezca es falsa y puede ser maliciosa; por el momento, solo los usuarios de PlayStation 5 y Xbox Series tendrán la exclusividad para disfrutar del juego desde este 19 de noviembre.