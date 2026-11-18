El Gobierno Nacional dio marcha atrás a varios puntos clave de la ley de rescate económico durante la sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó la eliminación del IVA del 19% a alimentos de la canasta básica, insumos agropecuarios y planes complementarios de salud, tres de los aspectos más criticados del proyecto inicial.

La decisión más importante es la exclusión del IVA a frutas, verduras y granos que forman parte de la canasta familiar.

También quedan exentos los suplementos alimenticios para ganado vacuno, porcino y avícola.

Con estos cambios, el gobierno abandona la devolución del IVA que pretendía entregar hasta $231.000 a 35 millones de colombianos de estratos bajos y clase media - baja.

El piloto de sobretasa de renta que plantea el Gobierno Nacional

Para compensar la pérdida de recaudo fiscal, el Ministerio de Hacienda trabaja en un piloto tecnológico que implementaría una sobretasa de renta a personas con ingresos superiores a $7 millones mensuales.

El representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío confirmó que "no estábamos de acuerdo en que se le cobrara IVA a la canasta familiar y tampoco se les cobrara IVA a los productos del sector agropecuario".

Sin embargo, persiste incertidumbre sobre si la maquinaria agrícola quedará incluida en las exenciones.

El impuesto al consumo de la ley de rescate económico

Otras medidas que continúan en discusión incluyen la implementación del impuesto al consumo del 8% a motocicletas de bajo cilindraje, que actualmente solo aplica a vehículos de más de 200 centímetros cúbicos.

También se mantiene el IVA a compras de baja cuantía en plataformas digitales internacionales como Temu y Shein, medida que podría generar alrededor de cuatro billones de pesos.

El Centro Democrático propone alternativas adicionales para el recaudo fiscal, incluyendo la reducción del aparato estatal mediante la fusión de entidades como la Agencia Nacional Minera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lo que generaría ahorros de aproximadamente $20,4 billones.

También sugieren disminuir las Organizaciones de Productores (OPS) en más del 50% y evaluar la venta parcial de Ecopetrol.

El primer debate en comisiones conjuntas está programado para la primera semana de diciembre, entre martes y miércoles, mientras que la votación final en plenarias de Senado y Cámara se realizaría en la tercera semana de diciembre.