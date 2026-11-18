Deportivo Pereira finalizó su año futbolístico el pasado sábado 14 de noviembre jugando como local en Yopal ante América de Cali; el partido finalizaría con un marcador de 2-0 a favor de los visitantes y marcaría el final de un año con resultados muy negativos y que en 2027 lo tendrá luchando por no descender.

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El mal rendimiento del equipo está ligado al mal manejo administrativo que el club ha tenido durante los últimos años y los hinchas de la ciudad han estado esperando que algun grupo inversor adquiera las acciones del Deportivo Pereira para lograr un nuevo rumbo económico y deportivo.

Manager de Blessd habría comprado al Deportivo Pereira

En la tarde de este miércoles 18 de noviembre, una gran noticia para Pereira empezó a tomar fuerza gracias a algunas fotos y videos que circulan en redes sociales; el artista de música urbana, Blessd, en cabeza de su manager, 'Dimelo Jara' (Santiago Jaramillo), habrían puesto la firma para adquirir la mayoría de acciones del Deportivo Pereira.

Según información que llega desde periodistas de Pereira, el acuerdo ya estaría listo y en la operación estaría incluído Juan Carlos de la Cuesta, ex presidente de Atlético Nacional y que ahora se convertiría en el nuevo presidente del club 'matecaña'.

Resta esperar la comunicación oficial por parte del cub y los pasos a seguir para solucionar los problemas administrativos que existen, incluída la imposibilidad de contratar jugadores para las próximas temporadas.

Grupo inversor de 'Dimelo Jara' y Blessd ya tienen experiencia con clubes de fútbol

En octubre de 2024, Blessd hizo oficial la adquisición del club Vendyssel FF de Dinamarca, siendo el inversionista principal junto con su manager Santiago Jaramillo; al finalizar la temporada 2024/2025, el club descendió a la tercera categoría y el año siguiente regresaría a la segunda división. Actualmente, el artista paisa ya no es el dueño del club de Dinamarca.