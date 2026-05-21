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Luis Díaz es nominado a importante galardón en Alemania gracias a estos dos goles: mírelos

El colombiano selló una gran temporada con el equipo bávaro.

Luis Díaz, figura ante PSG
Foto: Bayern Múnich

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
10:55 a. m.
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Luis Díaz selló con broche de oro su primera temporada con el FC Bayern Múnich. Tras llegar al gigante bávaro en julio de 2025 procedente del Liverpool de Inglaterra, por una cifra cercana a los 75 millones de euros, "Lucho" disipó cualquier duda sobre su adaptación a la Bundesliga, convirtiéndose en una de las principales figuras del equipo dirigido técnicamente en el campeonato alemán.

A sus 29 años, el nacido en Barrancas, La Guajira, firmó una campaña espectacular que no solo trajo consigo títulos colectivos, sino una consolidación estadística impecable.

Luis Díaz y su 'blooper' al levantar el título de Bundesliga con el Bayern Múnich
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En total, a lo largo de todas las competiciones del ciclo 2025/2026, Díaz acumuló 50 partidos disputados con el club bávaro, en los cuales marcó 26 goles y repartió 18 asistencias, superando la barrera de los 3.900 minutos en el terreno de juego.

Su rendimiento en la Bundesliga fue el pilar fundamental para que el Bayern volviera a alzar el trofeo de campeón. En el torneo doméstico, el atacante de la Selección Colombia participó en 32 compromisos, registrando una impactante cifra de 15 anotaciones y 14 asistencias.

Su brillante nivel y su destreza en la cancha hizo que quedaran dos goles que ahora competirán por ser el mejor de la temporada en territorio teutón.

¿Cuáles son los dos goles de Luis Díaz que competirán?

Uno de los tantos que se quedó en la retina de los hinchas fue ante Unión Berlín. En aquella ocasión, el colombiano evitó que el balón saliera por la línea final, dejó atrás a un rival y definió desde un ángulo imposible para sorprender al arquero.

Otro de los goles por el que compite Díaz es uno anotado ante el Leipzig. Allí, el cafetero se destacó por su destreza técnica y demás.

Mire los goles aquí:

Estos son los goles contra los que compite Lucho

  • Michael Olise vs. Mainz
  • Konrad Laimer vs. Stuttgart
  • Michael Olise vs. Wolfsburg
  • Lennart Karl vs. Gladbach
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