Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron

Luis Díaz sigue siendo tendencia en Europa y el mundo entero. El colombiano, que vive un momento sublime con el Bayern, ha dado de qué hablar en los últimos días, y más por su descomunal gol del pasado sábado ante Unión Berlín.

La anotación, que significó el empate transitorio en el duelo por Bundesliga, ha generado todo tipo de reacciones en Europa. Compañeros, cuerpo técnico y hasta referentes elogiaron la brillante acción del atacante de la Selección Colombia.

No obstante, las reacciones no solo se hicieron conocer en suelo alemán, desde Inglaterra, más exactamente en el Liverpool, también hicieron eco al golazo de Lucho.

Así reaccionaron desde Liverpool al gol de Luis Díaz

A las felicitaciones desde suelo teutón, algo normal por su cercanía, se sumaron los elogios de excompañeros de Lucho en el Liverpool.

Jugadores como Alexis Mac Allister y Cody Gakpo resaltaron lo hecho por el guajiro que acumula 11 goles entre Supercopa, Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. A estos se agregan cinco asistencias para sus compañeros.

Luis Díaz pone la mira en la Selección Colombia

La gran figura del Bayern arribó en la tarde de este domingo 9 de noviembre a Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde ya se encuentra concentrada la Selección Colombia para disputar sus dos últimos partidos amistosos del año.

El guajiro es una de las cartas principales de la tricolor para los duelos ante Nueva Zelanda y Australia, dos rivales de alto peso que servirán de preparación para el Mundial de 2026.