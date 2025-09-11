Luis Díaz se sumó a la concentración de Colombia en Estados Unidos

La gran figura del fútbol colombiano, Luis Díaz, arribó en la tarde de este domingo 9 de noviembre a Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde ya se encuentra concentrada la Selección Colombia para disputar sus dos últimos partidos amistosos del año. El guajiro, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, llega con la motivación al máximo tras su espectacular gol con el Bayern Múnich frente al Unión Berlín por la Bundesliga, una anotación que dio la vuelta al mundo y reafirmó su estatus como una de las estrellas más brillantes del balompié internacional.

Díaz, siempre sonriente y comprometido con la Tricolor, fue recibido por miembros del cuerpo técnico y del plantel, y de inmediato se puso a disposición del seleccionador Néstor Lorenzo, quien busca afinar detalles de cara a lo que será el camino hacia el Mundial 2026.

RELACIONADO James Rodríguez y Dayro Moreno fueron claros sobre el golazo de Luis Díaz con Bayern

Un reencuentro con sus compañeros y un ambiente de optimismo total

En la sede de concentración ya se encontraban varios de los habituales convocados: Andrés Gómez, Carlos Cuesta, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Santiago Arias, Juan Camilo Portilla, David Ospina, Jhon Córdoba, Yaser Asprilla, Jhon Arias y Johan Carbonero. La llegada de Luis Díaz fue el último eslabón para completar el grupo, generando entusiasmo en el entorno del combinado nacional.

El ambiente en la concentración es de total optimismo. Los jugadores son conscientes de la importancia de cerrar el año con buenos resultados y seguir fortaleciendo el estilo de juego que ha caracterizado el proceso de Lorenzo. La presencia de Díaz, figura indiscutible del equipo, representa un impulso anímico clave tanto dentro como fuera del campo.

La Tricolor se alista para enfrentar a Nueva Zelanda y Australia

La Selección Colombia disputará sus dos últimos compromisos del año en territorio estadounidense: el sábado 15 de noviembre ante Nueva Zelanda y el martes 18 frente a Australia. Ambos partidos servirán para evaluar variantes tácticas, probar nuevos jugadores y consolidar el funcionamiento del equipo con miras al inicio del Mundial 2026.

Con un plantel lleno de talento, experiencia y juventud, y con Luis Díaz como su principal referente ofensivo, Colombia busca cerrar el 2025 con confianza, unión y una clara identidad de juego. El guajiro, símbolo de esfuerzo y superación, llega dispuesto a liderar una vez más a la Tricolor y seguir inspirando a millones de hinchas en todo el país.