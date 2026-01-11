CANAL RCN
Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga

Luis Díaz comenzó el 2026 con pie derecho. El colombiano regresó de vacaciones con gol ante el Wolsburgo por Bundesliga.

FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

enero 11 de 2026
12:08 p. m.
Luis Díaz sigue demostrando que su presente en el fútbol europeo es de altísimo nivel.

El colombiano arrancó el 2026 tal como cerró el 2025: siendo decisivo, protagonista y marcando diferencias en los partidos importantes.

Este domingo, el extremo volvió a aparecer en el marcador en el duelo entre Bayern Múnich y Wolfsburgo, válido por una nueva jornada de la Bundesliga.

El atacante cafetero fue titular y respondió a la confianza del cuerpo técnico con un gol que reafirma su importancia en el esquema del campeón alemán, que volvió a la competencia con la misión clara de defender el liderato y mantener su invicto en el torneo.

Gol de Luis Díaz ante Wolfsburgo y liderazgo en la Bundesliga

El tanto de Luis Díaz llegó al minuto 30 del compromiso, en una acción bien elaborada por el Bayern.

Tras una gran proyección por la banda derecha, el colombiano atacó el espacio con inteligencia y apareció en el área para conectar de cabeza, enviando el balón al fondo de la red y desatando la celebración en el estadio.

La jugada reflejó una de las principales virtudes del guajiro: su lectura de juego y capacidad para llegar al área como un delantero más, pese a partir desde la banda. Con ese gol, el Bayern Múnich tomó ventaja en el marcador y reafirmó su dominio en el trámite del partido.

El gol del colombiano puso el 2-1 parcial a favor del Bayern Múnich.

Luis Díaz, clave en el Bayern y figura colombiana en Europa

Con esta anotación, Luis Díaz llegó a su noveno gol en la actual temporada de la Bundesliga, una cifra que evidencia su regularidad y su peso ofensivo en uno de los equipos más poderosos del continente. Más allá de los números, el colombiano se ha convertido en una pieza clave por su sacrificio, velocidad y desequilibrio constante.

El buen momento de Díaz no solo ilusiona a la afición del Bayern, sino también a los seguidores de la Selección Colombia, que ven en el extremo a uno de sus principales referentes para los retos internacionales del 2026.

Partido tras partido, el guajiro sigue confirmando que está en uno de los mejores momentos de su carrera.

