Luis Díaz empezó con todo el 2026: VIDEO de las dos asistencias DE LUJO que hizo con Bayern Múnich y generaron asombro

Este 6 de enero de 2026, el Bayern Múnich, pensando en prepararse a tope para la continuación de la temporada, jugó un amistoso vs. RB Salzburgo.

El partido se disputó en el estadio Red Bull Arena, situado en Austria, y Luis Díaz no fue uno de los titulares.

RELACIONADO Luis Díaz recibió el Año Nuevo con la camiseta del Junior y en medio de parranda

Sin embargo, el destacado extremo colombiano ingresó en el minuto 46 y volvió a ser una de las grandes figuras a pesar de que solo estuvo en la cancha en el segundo tiempo.

Esto debido a que no solo volvió a deslumbrar con sus gambetas y habilidad para asociarse en el frente de ataque, sino que también realizó dos asistencias de lujo.

Video: estas fueron las asistencias de lujo que Luis Díaz hizo en el Bayern Múnich vs. RB Salzburgo, en partido amistoso

En el minuto 88, cuando el partido ya iba 0-3 a favor del Bayern Múnich, Luis Díaz marcó una diagonal dentro del área, dribló al arquero Alexander Schlager, lo dejó acostado en el piso y lanzó un centro medido para encontrar a uno de sus compañeros.

Fue así como Lennart Kart se levantó, impactó el balón con la cabeza y decretó el 0-4 parcial.

Además, tres minutos después, Luis Díaz volvió a recibir el balón en el borde del área, hizo una pisada magistral, esperó a que Tom Bischof pasará a espaldas de la defensa y se la entregó de 'globito' para que el futbolista alemán rematara de primera con su pie izquierdo y celebrara el 0-5.

Este es el video de las dos asistencias:

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz por Bundesliga?

Después de la pausa de fin de año, Bayern Múnich, con Luis Díaz como pieza clave en el esquema de Vincent Kompany, volverá a la actividad en la Bundesliga el próximo 11 de enero de 2026.

RELACIONADO Luis Díaz nominado a importante premio en Alemania al cierre de este 2025

Su rival será el Wolfsburg, en el estadio Allianz Arena, y el balón rodará a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).