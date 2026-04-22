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Gol de Luis Díaz en semifinal y Bayern sueña con el título: vea la anotación

Luis Díaz anotó en triunfo del Bayern Múnich y va por otro título. Vea la anotación.

Luis Díaz gol
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

abril 22 de 2026
03:57 p. m.
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El colombiano Luis Díaz marcó gol con Bayern Múnich este miércoles 22 de abril en la semifinal de la DFB-Pokal ante Bayer Leverkusen, sellando el 2-0 y la clasificación a la final.

El equipo dirigido por Vincent Kompany resolvió el partido como visitante con autoridad. El primer tanto llegó al minuto 22 por intermedio de Harry Kane, mientras que Díaz cerró la victoria en el tiempo de reposición.

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El extremo colombiano fue titular y tuvo un rol activo durante todo el encuentro. Se movió por la banda izquierda y también por el frente de ataque, generando desequilibrio y aportando en labores defensivas para frenar los intentos del rival.

¿Cómo fue el gol de Luis Díaz con Bayern Múnich?

El tanto de Luis Díaz llegó en el minuto 90+2, en una jugada que liquidó el compromiso. Con el Bayern ya en ventaja, el colombiano aprovechó los espacios en el cierre del partido para marcar el segundo gol.

La anotación confirmó el dominio del equipo bávaro y aseguró el paso a la final del torneo. El gol de Luis Díaz con Bayern Múnich también refuerza su impacto en momentos decisivos, una de las claves de su temporada en Alemania.

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Durante el partido, Díaz mantuvo una alta intensidad, participando en transiciones ofensivas y retrocesos defensivos, lo que fue valorado dentro del esquema táctico.

¿Cuándo es la final de la Copa Alemania 2026?

Tras eliminar a Bayer Leverkusen, Bayern Múnich disputará la final de la DFB-Pokal 2025/2026 el próximo 24 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín.

El rival saldrá de la otra semifinal entre Stuttgart y Friburgo. El club bávaro buscará sumar un nuevo título a su temporada, luego de haber competido al más alto nivel en la Bundesliga.

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Para Luis Díaz, este nuevo gol consolida su adaptación al fútbol alemán y su papel dentro de uno de los equipos más competitivos de Europa.

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