Luis Díaz se roba el cariño de los niños del Bayern Múnich tras el título: video

El colombiano Luis Díaz es admirado en Alemania tras celebrar el título de la Bundesliga con Bayern Múnich.

En un reciente video difundido en redes sociales, se ve a 'Lucho' rodeado por decenas de niños que le pidieron fotos y autógrafos luego del festejo.

¿Qué hizo Luis Díaz con los niños del Bayern Múnich?

Tras la consagración del Bayern, el extremo guajiro protagonizó una escena que rápidamente se difundió en redes sociales. Videos grabados por aficionados muestran cómo varios niños coreaban su nombre mientras se acercaban emocionados.

“Luis, Luis, Luis… muchas gracias”, se escucha en los clips, mientras el colombiano se detenía uno por uno a firmar camisetas, posar para fotografías y responder con gestos de agradecimiento.

El momento fue ampliamente celebrado por la hinchada del club alemán, que resaltó la actitud cercana del jugador en medio de la euforia por el campeonato.

n un contexto donde muchas figuras evitan el contacto directo tras grandes logros, Díaz marcó diferencia con su disposición.

¿Cómo ha sido la temporada de Luis Díaz en Alemania?

El rendimiento deportivo del colombiano respalda el reconocimiento que recibe fuera de la cancha. Bajo la dirección de Vincent Kompany, Díaz se consolidó como una pieza clave en el esquema del Bayern.

Durante la temporada, aportó goles, asistencias y desequilibrio ofensivo, siendo determinante en la conquista del título. Su adaptación al fútbol alemán fue inmediata tras su salida de Liverpool FC, lo que le permitió ganarse rápidamente un lugar entre los referentes del equipo.

Además del impacto deportivo, el colombiano ha construido una conexión especial con la afición, especialmente con los más jóvenes, quienes lo ven como un referente cercano dentro y fuera del campo.

La escena vivida tras el título refuerza esa imagen: un jugador que no solo responde con resultados, sino que también entiende el valor del vínculo con los hinchas.