¡Luis Díaz rompió el silencio tras su golazo para eliminar al Real Madrid! ¿Es el mejor de su carrera?

El Bayern Múnich de Luis Díaz eliminó al Real Madrid de la Champions League y enfrentará al PSG en las semifinales.

En el partido de ida, en Madrid, los bávaros obtuvieron la ventaja tras ganar 1-2. Los goles del Bayern Múnich fueron anotados por Luis Díaz (41') y Harry Kane (46'), mientras que el descuento lo celebró Mbappé (74').

Luego de ese resultado, este miércoles se jugó el partido de vuelta en Alemania y el Real Madrid mantuvo empatada la serie hasta el minuto 89.

Arda Güler anotó para los 'merengues' a los minutos 1 y 29, y Mbappé volvió a encontrarse con la red a los 42.

Sin embargo, Pavlovic y Harry Kane descontaron en los minutos 6 y 38 y, cuando el telón se estaba cerrando al 89, Luis Díaz anotó un golazo soñado y volvió a entregarle la ventaja en el marcador global al Bayern Múnich.

Asimismo, cuatro minutos más tarde, Olise hizo una magistral jugada individual, colgó el balón en el ángulo de la mano derecha de Lunin y sentenció la serie con un marcador total de 6-4.

En consecuencia, tras la clasificación, Luis Díaz rompió el silencio en ESPN y respondió si este gol al Real Madrid es el mejor que ha realizado en su carrera.

Así rompió el silencio Luis Díaz tras su golazo para eliminar al Real Madrid de la Champions League

Luis Díaz habló en la zona mixta tras el fin del partido de vuelta vs. Real Madrid y aseguró que su gol se encuentra en el top 3 de los que ha anotado.

"Creo que está ahí en el top 3, si no es el número 1. Así recordando mis goles importantes, creo que este ha sido uno de los que más me ha gustado y que más significado tiene por el tramo, porque era un partido que en ese momento estaba muy complicado y necesitábamos el resultado. Gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda", dijo Luis Díaz.

"Creo que antes de la expulsión de Camavinga veníamos cargando un poco con el partido y ya movíamos más la pelota y generábamos más ocasiones. El Real Madrid es un equipo muy grande, tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos y creo que lo hizo bien. Nosotros tratamos de buscar la mejor opción y, con la movilidad y todos los jugadores que tenemos para llegar al gol, creo que lo logramos", añadió.

Luis Díaz sueña con ganar la Champions League: esto dijo

Con el Bayern Múnich instalado en las semifinales de la Champions League, Luis Díaz habló del camino que resta.

"Estamos muy enfocados en lo que queremos y en el objetivo claro, que es llegar hasta el último partido. Para nosotros lo más importante es tratar de ratificar esta temporada que estamos haciendo con un final feliz y trabajaremos de igual manera. Estamos enfocados primero que todo en el siguiente partido y luego pensaremos en el PSG", concluyó el extremo guajiro.