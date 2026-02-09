Vicky Dávila: "Hay campañas presidenciales que se están haciendo con la plata de la salud"

A lo que vinimos recorrió las calles de Bogotá hasta llegar al Hospital de Kennedy, uno de los más grandes de la ciudad y que atiende a más de 2,5 millones de personas.

Allí, la precandidata Vicky Dávila habló sobre la crisis que atraviesa actualmente el sistema de salud y las soluciones que propondría para mitigar los problemas que aquejan a millones de pacientes.

¿Usted estaría de acuerdo con hacer una reforma a la salud?

Tenemos herramientas claras para poder recuperar que haya un sistema mixto de aseguramiento, que haya vigilancia, que vuelvan los técnicos al Invima, al Ministerio de Salud, que tengamos una compra centralizada de medicamentos, recurrir también a esa industria nacional y que a nadie le falte su medicina, ni la atención.

Acá hay campañas presidenciales que se están haciendo con la plata de la salud y me sostengo.

Pero en este momento no hay plata…

Plata sí hay, no se dejen echar ese cuento. Dónde están los 50, 60 y hasta 80 billones de pesos que se mandan al bolsillo los corruptos, la plata está, lo que tenemos es que cortarles el chorro a las mafias y recuperar ese dinero.

Plata sí hay, y yo me voy a encargar como presidente de Colombia, de que esa plata que hoy está llegando a los corruptos llegue a los más pobres.

¿Qué va a hacer para mejorar las oportunidades para los jóvenes y la seguridad?

Para esos jóvenes se necesitan oportunidades. A los jóvenes no hay que regalarles nada. Hay que darles la oportunidad de que hagan carreras cortas técnicas en Inteligencia Artificial, turismo, inglés, programación.

Me comprometo como presidente a que el día que los jóvenes se gradúen, ese día tienen asegurado su primer empleo.

Icetex, Sena y Colfuturo, eso lo vamos a catapultar.

En localidades como Kennedy se necesita mayor pie de fuerza, combatir de frente el microtráfico, recuperar la inteligencia y trabajar con los alcaldes y gobernadores de todos los departamentos.

Yo como presidente de Colombia voy a recuperar la seguridad. Acabo con la paz total, tengo un Plan Colombia 2.0, trabajo con Estados Unidos y con Israel, para que la gente pueda volver a confiar en las oportunidades.