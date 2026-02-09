Atlético Nacional confirmó la venta de una de sus promesas al fútbol del exterior

Atlético Nacional sigue moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de cara al 2026, temporada en la que afrontará no solo los torneos locales, sino también un nuevo reto internacional en la Copa Sudamericana.

Mientras el club celebra refuerzos importantes, como la llegada de figuras para fortalecer su plantilla, también comienzan a darse salidas que marcan el futuro del proyecto deportivo.

En las últimas horas, el conjunto verdolaga confirmó oficialmente la transferencia de una de sus jóvenes promesas, en una operación que vuelve a poner el foco en el talento colombiano exportado al exterior.

Juan José Arias dará el salto a la MLS

A través de un comunicado, Atlético Nacional anunció la salida del defensor central Juan José Arias, de 22 años, quien continuará su carrera en Real Salt Lake, equipo que compite en la Major League Soccer.

“El club informa que se ha concretado la venta de Juan José Arias al REAL SALT LAKE de la MLS”, señaló Nacional, confirmando así el traspaso del zaguero, quien venía siendo seguido por varios clubes del exterior gracias a su proyección y regularidad.

Arias, además, cuenta con experiencia en procesos juveniles de la Selección Colombia, un respaldo importante para su carrera y una muestra del potencial que vio el equipo estadounidense al apostar por él.

Nacional ajusta su plantilla para un 2026 exigente

La salida del joven defensor se suma a los movimientos recientes del club, que también oficializó la contratación de Chicho Arango, dejando claro que la dirigencia busca equilibrio entre experiencia y renovación.

Para Atlético Nacional, esta transferencia representa no solo un ingreso económico, sino también la oportunidad de seguir posicionando a sus canteranos en mercados internacionales.

Al mismo tiempo, el cuerpo técnico deberá reorganizar la zona defensiva, pensando en un calendario cargado que incluirá Liga, Copa y competencia continental.