Kylian Mbappé marcó golazo que le dio la ventaja a Francia ante Marruecos

Kylian Mbappé frotó la lámpara en Boston. Tras fallar un penal en la primera mitad, la gran estrella de 'Les Bleus' se cobró su revancha con un remate espectacular para romper el muro marroquí y poner el 1-0 parcial en los cuartos de final.

El libreto de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 nos está regalando emociones de alto voltaje. En un Gillette Stadium repleto, Francia vence parcialmente a Marruecos gracias a una genialidad de su capitán, Kylian Mbappé, quien destrabó un partido que parecía complicársele por completo a los dirigidos por Didier Deschamps.

El muro de Bono y la revancha de Kylian

La primera mitad fue un auténtico dolor de cabeza para el combinado europeo. Aunque los franceses asumieron el control total del balón, la sólida defensa de los 'Leones del Atlas' aguantó cada embestida. La gran oportunidad de abrir el marcador llegó al minuto 24, cuando Achraf Dari (o Mazraoui) cometió una dura falta sobre Mbappé dentro del área.

El propio delantero tomó la responsabilidad desde los doce pasos, pero Yassine Bono se vistió de héroe. El guardameta marroquí le adivinó la trayectoria a Mbappé y contuvo el remate de forma espectacular en el minuto 28, dejando el marcador en un tenso cero a cero antes de irse al descanso.

La insistencia francesa tuvo su recompensa en el segundo tiempo. Al minuto 59, una tremenda recuperación de Adrien Rabiot en campo propio inició un contragolpe letal. El mediocampista descargó para Kylian Mbappé, quien recibió con espacios en la banda, encaró hacia el centro quitándose la marca y sacó un potente derechazo cruzado directo al palo izquierdo.

A pesar de la espectacular estirada de Bono, la violencia y precisión del disparo hicieron imposible el desvío, decretando un auténtico golazo para el 1-0 parcial. Con esta anotación, el '10' francés no solo se saca la espina del penal errado, sino que además suma su octavo gol en el Mundial 2026, metiéndose de lleno en la pelea por la Bota de Oro.

Poco después, Ousmane Dembélé estiraría la ventaja al minuto 66 para poner el 2-0 transitorio. El delantero alargó el marcador con una definición ceñida contra el palo izquierdo de Bono.