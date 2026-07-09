🔴EN VIVO🔴 Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026: siga AQUÍ el partido EN DIRECTO

Francia y Marruecos abrirán el telón de los cuartos de final del Mundial 2026.

Este jueves 9 de julio, a las 3:00 de la tarde, en el Estadio Boston, los franceses y los marroquíes dejarán definido al primer clasificado a las semifinales del torneo más importante de selecciones.

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¿Cómo llega Francia al partido vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026?

Francia hizo parte del grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega.

En el primer partido, los dirigidos por Deschamps le ganaron 3-1 a Senegal con anotaciones de Mbappé (66' y 90+2') y Barcola (82').

En el segundo encuentro, la selección francesa enfrentó a Irak y se impuso 3-0 con goles de Mbappé (14' y 54') y Dembélé (66').

Además, en el último partido de la fase de grupos, Francia jugó vs. Noruega y goleó 4-1 con un triplete de Dembélé (7', 20' y 32') y un tanto más de Doué (90+4').

Por lo tanto, tras ser líder del grupo con 9 puntos, se midió vs. Suecia en los dieciseisavos de final y pasó de fase ganando 3-0.

Después, en los octavos de final tuvo como rival la selección paraguaya y se impuso 1-0 con un penalti convertido por Mbappé al minuto 70.

¿Cómo llega Marruecos al partido vs. Francia por los cuartos de final del Mundial 2026?

Marruecos estuvo en el grupo C junto a Brasil, Haití, Escocia y clasificó en la segunda posición después de sumar 7 puntos.

En el debut, los marroquíes empataron 1-1 con Brasil con anotaciones de Saibari (21') y Vinícius (32').

En la segunda fecha, la Selección de Marruecos se cruzó con Escocia y se impuso 1-0 con un gol de camerino celebrado nuevamente por Saibari (2').

Mientras tanto, su rival en la tercera fecha fue Haití, a quien venció 4-2 con goles de Hakimi (39'), Saibari (45+1), Rahimi (78') y Yassine (89').

En el inicio de los 'mata-mata', los dirigidos por Mohamed Ouahbi se midieron vs. Países Bajos y, luego de empatar 1-1 en 120 minutos, pasaron por penaltis.

Posteriormente, Marruecos se cruzó con Canadá en los octavos de final y, después de superar un primer tiempo complejo, terminó goleando 3-0 con un doblete de Ounahi (50' y 82') y Rahimi (90+8').