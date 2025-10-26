Gol olímpico en la Premier League le da la vuelta al mundo entero: video de la jugada

Una verdadera obra de arte se marcó este domingo en el partido de la Premier League entre el AFC Bournemouth y el Nottingham Forest, gracias Marcus Tavernier. El centrocampista inglés fue el protagonista de un gol olímpico que no solo abrió el marcador, sino que inmediatamente se postuló como uno de los mejores de la temporada.

Corría el minuto 25 del encuentro cuando Tavernier se dispuso a ejecutar un tiro de esquina. Con una frialdad y precisión milimétrica, el jugador zurdo impactó el balón con un efecto diabólico.

El esférico se elevó con una curva perfecta, superando la estirada inútil del portero del Nottingham Forest, Matz Sels, y se coló directamente en la red.

La genialidad de Tavernier demostró su calidad técnica y su pierna izquierda privilegiada, dejando al público y a los comentaristas asombrados. Este golazo significó el 1-0 para los Cherries de Andoni Iraola y fue el inicio de una cómoda victoria (el partido finalizó 2-0, con Eli Junior Kroupi sellando el marcador antes del descanso).

Resumen de la jornada en Premier League

El Manchester City cayó 1-0 en el campo del Aston Villa, en la que fue su primera derrota desde finales de agosto, este domingo en la 9ª jornada de la Premier League, donde queda ahora a 6 puntos del líder, el Arsenal, que ganó 1-0 el derbi al Crystal Palace.

Nueve partidos llevaba invicto el City, teniendo en cuenta todas las competiciones, desde su derrota el 31 de agosto ante el Brighton. En sus tres últimos triunfos ni siquiera había recibido un gol, ante Brentford, Everton y Villarreal.

En la clasificación, el Manchester City cae del segundo al quinto lugar, quedándose con 16 puntos, a seis del Arsenal, que suma 22 unidades.

Eberechi Eze (minuto 39) consiguió el tanto de la victoria gunner ante el Palace en el Emirates Stadium.

Eze es uno de los fichajes estelares del Arsenal para esta temporada y aprovechó este duelo ante su exequipo para conseguir su primer tanto en Premier League con su nueva camiseta.

El Forest sigue en una temporada complicada. Es apenas 18º, en puestos de descenso, después de encadenar un cuarto revés seguido en Premier League. Su nuevo entrenador Sean Dyche había debutado el jueves ganando 2-0 al Oporto en la Europa League, pero la ilusión por su llegada sufre ahora una congelación súbita.