Real Madrid dio el golpe y se llevó el clásico ante Barcelona por LaLiga: mire los goles

Real Madrid se hizo fuerte este domingo tras vencer en el derbi español al Barcelona en duelo que terminó con polémica entre los banquillos de ambos clubes.

Los merengues se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Para el Barcelona marcó Fermín López.

Con esta victoria, el equipo de Xabi Alonso se afianzó en la punta del torneo, sumando 27 puntos de 30 posibles. Por su parte, el Barcelona sigue en segunda casilla a nueve unidades de su rival.

Real Madrid pegó en el clásico español y es más líder

Con un ambiente de máxima tensión, la grada se caldeó con una ruidosa pitada a Lamine Yamal cuando se escuchó su nombre a través de la megafonía por las recientes declaraciones del atacante culé sobre el club blanco en las que le acusaba de "robar" y recordaba sus pasadas victorias y goles ante el Real Madrid.

Luego la atmósfera siguió calentándose debido a las interpretaciones del VAR, que anuló un penal sobre Vinicius (3') y un tanto de Mbappé (12') por fuera de juego.

En un momento de relajación por parte de ambos equipos, el inglés Jude Bellingham encontró un espacio para filtrar un pase a la espalda de los centrales del Barça, que Mbappé ejecutó en el 22 a la perfección para hacer subir el primer tanto al electrónico.

El equipo capitalino fue cediendo la pelota hasta que Fermín aprovechó un error del turco Arda Güler en la salida: Pedri arrebató el esférico para dárselo al inglés Marcus Rashford, quien se internó por la izquierda y conectó con el propio Fermín (38'), que empató el duelo.

En cambio, el bajón madridista duró poco. En un centro al segundo palo de Vinícius a su compatriota Eder Militao, el balón acabó en Bellingham quien se hallaba solo para firmar el 2-1 en el 43.

En el tramo final, el Barcelona intentó sin éxito crear ocasiones, gracias a la defensa cerrada de un equipo que celebró la victoria como si hubiese ganado una competición.

La alta tensión desembocó en una tangana al final, primero en los banquillos, lo que obligó a los responsables de seguridad a intervenir y, luego, en el centro del campo, evidenciando que los duelos entre Real Madrid y Barça siempre echan chispas.