En fotos: todos los ángulos del polémico gol de Junior frente a América de Cali

Una fuerte discusión se desató este domingo en el fútbol profesional colombiano luego del empate 1-1 entre Junior de Barranquilla y América de Cali por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales. El encuentro, disputado en el Pascual Guerrero, parecía inclinarse a favor del cuadro vallecaucano, pero una acción ocurrida sobre el minuto 86 cambió por completo el desenlace y dejó abierta una controversia que continúa resonando en el país futbolero.

La jugada determinante nació en un ataque del cuadro local. El balón, tras un rebote inesperado, terminó golpeando a Jean Carlos Pestaña, quien en su intento por despejar terminó enviando la pelota en dirección a su propia portería. Aunque el juez central decretó de inmediato la anotación para Junior, la acción generó dudas en todos los sectores del estadio y provocó la intervención del VAR, que tuvo un rol crucial en la resolución final.

¿Entró completamente el balón? La imagen que nunca apareció

El gran punto de discusión radica en que no existe una toma clara que confirme si el balón cruzó totalmente la línea de gol. Omar Bertel, defensor de América, apareció de manera determinante para despejar sobre la raya, y a partir de ese instante se generó una serie de repeticiones que lejos de aclarar, aumentaron la confusión.

Aunque diversas cámaras ofrecieron ángulos distintos, ninguna mostró con absoluta certeza si la pelota ingresó en su totalidad, como exige el reglamento. La ausencia de una imagen concluyente alimentó el debate entre jugadores, cuerpo técnico, aficionados y analistas, quienes mantienen posiciones divididas sobre la validez de la acción.

Decisión final del VAR y consecuencias en la tabla del Grupo A

Tras varios minutos de revisión, el equipo arbitral ratificó la decisión inicial del juez central y confirmó el 1-1 definitivo. El fallo dejó a Junior como líder del grupo con cuatro unidades, igualado con Atlético Nacional. América, por su parte, logró sumar su primer punto en esta fase, aunque quedó con la sensación de que el partido pudo haber tomado otro rumbo si la jugada hubiese sido juzgada de manera distinta.

La polémica promete seguir dando de qué hablar en los próximos días, especialmente en un cuadrangular tan cerrado y decisivo para las aspiraciones de los equipos involucrados.