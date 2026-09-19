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Resultados de la Lotería de Boyacá del 19 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

Revise los resultados de la Lotería de Boyacá del 19 de septiembre de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 12 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
09:30 p. m.
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La Lotería de Boyacá realizó este sábado 19 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, una jornada esperada por quienes adquirieron billetes y buscan conocer si alguno de sus números resultó favorecido.

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Una vez conocidos los resultados, es importante verificar tanto el número como la serie y consultar la información publicada a través de los canales oficiales.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 19 de septiembre de 2026: conoce el premio mayor

El sorteo de la Lotería de Boyacá se llevó a cabo durante la noche de este sábado. El resultado correspondiente al premio mayor fue:

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  • Número ganador: XXXX
  • Serie: XXX

El premio mayor es de $15.000 millones, de acuerdo con el plan vigente informado por la Lotería de Boyacá.

Además del premio principal, el sorteo cuenta con otros reconocimientos contemplados dentro de su plan de premios. Por esta razón, se recomienda revisar completamente los resultados antes de descartar un billete.

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Los datos publicados inicialmente deben ser contrastados con la información oficial de la entidad para confirmar números, series y demás resultados del sorteo.

¿Dónde consultar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Los resultados pueden verificarse mediante los canales oficiales de la Lotería de Boyacá, donde se publica la información correspondiente a cada sorteo después de su realización.

La entidad realiza habitualmente sus sorteos los sábados en horas de la noche. Para este 19 de septiembre de 2026, el calendario oficial tiene programado el sorteo número 4642.

Quienes tengan un billete correspondiente a esta jornada deben revisar con atención el número y la serie, ya que ambos datos son importantes para establecer si existe coincidencia con alguno de los resultados oficiales.

También es recomendable conservar el billete en buen estado y evitar compartir públicamente información sensible del documento.

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Una vez finalizado el sorteo, la Lotería de Boyacá habilita sus canales para que los ciudadanos puedan consultar los resultados completos y verificar la información relacionada con los premios correspondientes a la jornada.

*Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN*

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