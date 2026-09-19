Se movió la tabla del descenso: así quedó tras la goleadas de Cali y Santa Fe ante Cúcuta y Alianza

Sigue jugándose la Liga BetPlay y varios equipos se mantienen en alerta mientras observan la tabla del descenso, pues quedan pocas fechas para conocer cuáles serán los dos clubes que terminarán jugando en la segunda división en 2027.

Este sábado 19 de septiembre se jugaron dos partidos clave, pues dos equipos que están muy comprometidos con la lucha por la permanencia vieron actividad. Se trata de Alianza de Valledupar y Cúcuta Deportivo, quienes cayeron goleados en la jornada.

En el caso de Alianza FC, el equipo fue local y terminó perdiendo por 1-4 frente a Independiente Santa Fe. Mientras tanto, el Cúcuta cayó por 3-0 en su visita a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, por lo que terminará la jornada ocupando la última casilla de la tabla del promedio.

Así está la tabla del descenso de la Liga BetPlay

20. Cúcuta Deportivo | 25 puntos en 29 PJ - 0,8621

19. Boyacá Chicó | 94 puntos en 106 PJ - 0,8868

18. Jaguares de Córdoba | 25 puntos en 27 PJ - 0,9259

17. Alianza Valledupar | 116 puntos en 107 PJ - 1,0841

16. Internacional de Bogotá | 118 puntos en 107 PJ - 1,1028

15. Llaneros | 78 puntos en 68 PJ - 1,1471

14. Deportivo Cali | 125 puntos en 106 PJ - 1,1792