CANAL RCN
Deportes

Se movió la tabla del descenso: así quedó tras la goleadas de Cali y Santa Fe ante Cúcuta y Alianza

Quedan pocas fechas para definir a los clubes que jugarán en segunda división en 2027 y en la jornada de este sábado se jugaron dos partidos clave.

Deportivo Cali y Santa Fe
FOTO: Redes sociales

Ángel Ballén

septiembre 19 de 2026
08:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sigue jugándose la Liga BetPlay y varios equipos se mantienen en alerta mientras observan la tabla del descenso, pues quedan pocas fechas para conocer cuáles serán los dos clubes que terminarán jugando en la segunda división en 2027.

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut con Millonarios: esto dijo Gamero
RELACIONADO

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut con Millonarios: esto dijo Gamero

Este sábado 19 de septiembre se jugaron dos partidos clave, pues dos equipos que están muy comprometidos con la lucha por la permanencia vieron actividad. Se trata de Alianza de Valledupar y Cúcuta Deportivo, quienes cayeron goleados en la jornada.

En el caso de Alianza FC, el equipo fue local y terminó perdiendo por 1-4 frente a Independiente Santa Fe. Mientras tanto, el Cúcuta cayó por 3-0 en su visita a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, por lo que terminará la jornada ocupando la última casilla de la tabla del promedio.

Así está la tabla del descenso de la Liga BetPlay

20. Cúcuta Deportivo | 25 puntos en 29 PJ - 0,8621
19. Boyacá Chicó | 94 puntos en 106 PJ - 0,8868
18. Jaguares de Córdoba | 25 puntos en 27 PJ - 0,9259
17. Alianza Valledupar | 116 puntos en 107 PJ - 1,0841
16. Internacional de Bogotá | 118 puntos en 107 PJ - 1,1028
15. Llaneros | 78 puntos en 68 PJ - 1,1471
14. Deportivo Cali | 125 puntos en 106 PJ - 1,1792

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado ya tiene fecha para su debut con Millonarios: esto dijo Gamero

Copa Sudamericana

Escándalo en la Copa Sudamericana: jugador denuncia supuesto ofrecimiento de dinero

Millonarios

¿El 'blooper' del año en la Liga BetPlay? Andrey Estupiñán desperdició gol con Millonarios

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Revelaron imágenes clave del asesinato del vigilante de Transmilenio en Soacha

Se conocieron las primeras imágenes del asesinato del vigilante Cristian Garzón en la estación Terreros, en Soacha. Los videos son pieza clave para esclarecer el crimen.

Ministerio de Transporte

Gobierno da detalles sobre el futuro de los peajes, fotomultas y patios en Colombia

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, explicó los planes sobre tarifas de peajes, corredores revertidos, multas, trámites y sistemas de fotodetección.

Epa Colombia

'Epa Colombia' estaría siendo víctima de extorsión tras traslado a Ibagué: esto se sabe

Japón

Este es el país que estudia castigar a quienes pagan por servicios sexuales

Cuidado personal

¿Los tatuajes pueden causar enfermedades años después?