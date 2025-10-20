CANAL RCN
Deportes Video

Las jugadotas con las que Luis Díaz le 'rompió la cadera' al Borussia Dortmund: le están dando la vuelta al mundo

Luis Díaz se destacó en el clásico vs. Borussia Dortmund y sigue siendo elogiado en Alemania. Vea el video de las impresionantes jugadas que realizó.

octubre 20 de 2025
05:07 p. m.
El pasado sábado 18 de octubre de 2025, Luis Díaz jugó su primer clásico contra el Borussia Dortmund y fue titular a pesar de haber estado a lo largo de la semana con la Selección Colombia.

Este partido se disputó en el estadio Allianz Arena y el futbolista guajiro jugó los 90 minutos y volvió a ser una de las grandes figuras en la victoria 2-1.

De hecho, participó directamente en el segundo gol del partido, que fue anotado por Michael Olise al minuto 78.

Pero, aparte de lo que ocurrió en ese momento del partido, Luis Díaz volvió a ser una de las grandes figuras con el Bayern Múnich debido a que realizó múltiples jugadas que desequilibraron a la defensa del Borussia Dortmund y se encuentran dándole la vuelta al mundo.

¿Cuáles fueron? Véalas aquí en Noticias RCN.

Video: las impresionantes jugadas que Luis Díaz hizo en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund y le están dando la vuelta al mundo

Como ha sucedido desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich, en el primer clásico vs. Borussia Dortmund volvió locos a sus rivales con su velocidad, sus regates y su capacidad para encarar en la banda izquierda, en el área y cerca de la 'media luna'.

El futbolista de la Selección Colombia fue uno de los jugadores del Bayern Múnich que más tuvo personalidad para proponer duelos uno vs. uno contra el Borussia Dortmund, asociarse con paredes, realizar cambios de frente e, incluso, rematar al arco y estar cerca del gol.

Las jugadas que realizó vs. Borussia Dortmund y le están dando la vuelta al mundo son las siguientes:

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Bayern Múnich volverá a tener actividad el próximo miércoles 22 de octubre de 2025, pero por Champions League.

Su rival será el Club Brujas, en el estadio Allianz Arena, y el partido iniciará a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

 

