¡Qué golazo! Marruecos pegó primero frente a Argentina con un tiro libre perfecto

El inicio de la gran final del Mundial Sub-20, que se disputa en territorio chileno, tuvo un protagonista absoluto: Yassir Zabiri, el joven delantero marroquí que encendió la ilusión de todo un país con una actuación estelar. Apenas transcurrían 12 minutos de juego cuando el atacante sorprendió al mundo con un golazo de tiro libre que abrió el marcador a favor de Marruecos frente a Argentina.

La jugada se produjo tras una falta al borde del área. Zabiri, zurdo de gran técnica, tomó el balón con total confianza y ejecutó un disparo impecable que se coló en el ángulo superior del arco argentino. El guardameta albiceleste solo pudo observar cómo la pelota inflaba la red, mientras los cientos de aficionados marroquíes celebraban el tanto con euforia. Fue una obra maestra, digna de una final del mundo juvenil.

Doble golpe de Zabiri y dominio marroquí

Lejos de conformarse con la ventaja inicial, Marruecos mantuvo la presión y el orden en el campo, impidiendo que Argentina desplegara su característico juego de posesión. Yassir Zabiri, en estado de gracia, volvió a aparecer para ampliar el marcador con su segundo gol de la noche, desatando la locura en las tribunas.

Marruecos sorprende al mundo en la final

El doblete de Zabiri no solo refleja su gran talento, sino también el crecimiento del fútbol marroquí, que ha sabido competir con orden, disciplina y explosividad en ataque. Argentina, por su parte, intenta reaccionar ante un inicio adverso y busca recuperar el control del balón para descontar.

El estadio vibra con cada jugada, y el nombre de Yassir Zabiri ya resuena como una de las grandes figuras del torneo. Si mantiene este nivel, el joven delantero podría estar escribiendo una de las páginas más memorables en la historia del fútbol juvenil mundial.