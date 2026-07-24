¡Bombazo! Importante selección del Mundial 2026 impondrá una denuncia: ¿por qué?

La Federación Noruega de Fútbol evalúa presentar una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA por la decisión que permitió al delantero estadounidense Folarin Balogun disputar los octavos de final del Mundial 2026, pese a haber sido expulsado en el partido anterior.

Lise Klaveness, presidenta de la entidad noruega, llevará el caso a la reunión de su junta directiva prevista para el próximo 6 de agosto. La dirigente considera que el cambio en la sanción estuvo condicionado por la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió personalmente a Gianni Infantino revisar la tarjeta roja mostrada al futbolista.

Noruega cuestiona la independencia del proceso disciplinario

Balogun fue expulsado durante el partido de dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina, situación que inicialmente le impedía jugar el siguiente compromiso. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA mantuvo la sanción, pero la suspendió durante un periodo de prueba de un año.

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La determinación habilitó al atacante para enfrentar a Bélgica y abrió un debate sobre la independencia de los organismos encargados de impartir justicia dentro del fútbol internacional.

“Cuando se elude una norma como esta, se entra en una pendiente resbaladiza que pondrá en peligro todo el fútbol. Cuestionar sus reglas fundamentales constituye una amenaza para este deporte”, declaró Klaveness en una entrevista con el diario británico The Times.

La presidenta de la Federación Noruega aseguró que el procedimiento no se desarrolló de la manera esperada y reclamó una explicación pública por parte de la organización. Según su posición, la FIFA debe reconocer que la actuación frente al caso de Balogun fue equivocada.

Klaveness también manifestó su inconformidad con la falta de transparencia, pues el organismo rector no divulgó íntegramente la resolución mediante la cual se modificaron los efectos de la suspensión.

La intervención de Trump aumentó la controversia

La discusión tomó una dimensión política después de conocerse que Trump contactó a Infantino para solicitar la revisión de la expulsión, al considerar que la decisión arbitral había sido injusta. El presidente de la FIFA sostuvo posteriormente que los órganos disciplinarios de la organización funcionan de manera autónoma.

No obstante, la dirigente noruega afirmó que el veredicto estuvo influenciado por “fuerzas externas” y advirtió que permitir la intervención de gobernantes podría debilitar la credibilidad de las competencias.

Esta nota fue redactada con información de AFP.