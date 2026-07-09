Bogotá registra un caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos, en promedio

El concejal Julián Sastoque advirtió que citará a un nuevo debate de control político a las entidades responsables del cuidado de los niños y niñas en Bogotá, tras conocer las cifras de violencia intrafamiliar, registradas entre enero y mayo de 2026.

En los cinco primeros meses del año en curso, los casos de violencia intrafamiliar registraron un aumento del 34% en la capital del país y la cifra es aún más alarmante en casos que involucran a menores de edad.

De acuerdo con las cifras expuestas por Sastoque, en los cinco primeros meses del año, los casos de violencia intrafamiliar de los que niños y niñas menores de 11 años fueron víctimas, aumentaron un 51%.

Pero, en palabras del cabildante, "no son solo cifras, son miles de mujeres, niños y niñas en riesgo” y “Bogotá no puede normalizar este crecimiento".

Un llamado de urgencia a reforzar la presencia del ICBF y hacer seguimiento a las cifras:

En medio de su intervención, Sastoque advirtió que la solución a este problema “no se trata de anunciar más planes, sino de mostrar resultados” y, por tanto, se comprometió a “hacer seguimiento estricto a estas cifras y a las respuestas institucionales, porque la vida y la integridad de los niños y niñas de Bogotá no dan espera".

Además, solicitó que se agilicen los procesos de restablecimiento de derechos, que ningún caso que involucre a menores de edad quede sin respuesta y que se fortalezca la presencia en Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Un nuevo caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos: el panorama que mantiene encendidas las alarmas en Bogotá

Sastoque insiste en que, "cuando la violencia contra la infancia crece a ese ritmo, estamos ante una emergencia de protección. El Estado tiene la obligación de actuar antes de que sea tarde para otro niño”.

Y no es para menos. De acuerdo con las cifras, un nuevo caso de violencia intrafamiliar ocurre cada 10 minutos, en promedio, en Bogotá; lo que implica el registro de 151 casos por día.