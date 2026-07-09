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Bogotá registra un caso de violencia intrafamiliar cada 10 minutos, en promedio

Las cifras del año en curso indican que 2026 podría convertirse en el año con más casos de violencia intrafamiliar en la historia reciente de la ciudad.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Jorge Leonardo Alzate

julio 09 de 2026
05:04 p. m.
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El concejal Julián Sastoque advirtió que citará a un nuevo debate de control político a las entidades responsables del cuidado de los niños y niñas en Bogotá, tras conocer las cifras de violencia intrafamiliar, registradas entre enero y mayo de 2026.

En los cinco primeros meses del año en curso, los casos de violencia intrafamiliar registraron un aumento del 34% en la capital del país y la cifra es aún más alarmante en casos que involucran a menores de edad.

De acuerdo con las cifras expuestas por Sastoque, en los cinco primeros meses del año, los casos de violencia intrafamiliar de los que niños y niñas menores de 11 años fueron víctimas, aumentaron un 51%.

Pero, en palabras del cabildante, "no son solo cifras, son miles de mujeres, niños y niñas en riesgo” y “Bogotá no puede normalizar este crecimiento".

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Un llamado de urgencia a reforzar la presencia del ICBF y hacer seguimiento a las cifras:

En medio de su intervención, Sastoque advirtió que la solución a este problema “no se trata de anunciar más planes, sino de mostrar resultados” y, por tanto, se comprometió a “hacer seguimiento estricto a estas cifras y a las respuestas institucionales, porque la vida y la integridad de los niños y niñas de Bogotá no dan espera".

Además, solicitó que se agilicen los procesos de restablecimiento de derechos, que ningún caso que involucre a menores de edad quede sin respuesta y que se fortalezca la presencia en Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Sastoque insiste en que, "cuando la violencia contra la infancia crece a ese ritmo, estamos ante una emergencia de protección. El Estado tiene la obligación de actuar antes de que sea tarde para otro niño”.

Y no es para menos. De acuerdo con las cifras, un nuevo caso de violencia intrafamiliar ocurre cada 10 minutos, en promedio, en Bogotá; lo que implica el registro de 151 casos por día.

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