¡Bochornoso! Aguerre cogió a puños a jugadores de Nacional tras terminar el clásico

El clásico antioqueño de este jueves 4 de diciembre terminó con un lamentable episodio que empañó la victoria 2-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín por la quinta fecha de los cuadrangulares. Aunque el triunfo dejó con vida al conjunto verdolaga y confirmó la eliminación del ‘Poderoso’, la tensión del encuentro se trasladó a la zona del túnel del estadio Atanasio Girardot, donde se registró una fuerte pelea entre jugadores de ambos equipos.

Las cámaras de Win Sports captaron de manera clara cómo, en medio del desorden, el arquero de Independiente Medellín, Washington Aguerre, se convirtió en el principal protagonista de los disturbios. El guardameta uruguayo fue visto lanzando golpes contra varios futbolistas de Nacional, un hecho que inmediatamente encendió las alarmas dentro del FPC y que podría desencadenar sanciones ejemplares.

Aguerre, el centro de la polémica tras la eliminación del DIM

Aunque el origen de la pelea todavía es incierto, las imágenes difundidas muestran a Aguerre visiblemente alterado, reaccionando de manera violenta en medio del tumulto. En uno de los fragmentos más repetidos en redes sociales y en la transmisión del canal oficial, se observa al arquero golpear en varias oportunidades a Matheus Uribe, quien intentaba alejarse del conflicto, así como a otros jugadores verdolagas que se encontraban cerca de la entrada al túnel.

El contexto emocional también jugó un papel importante. Medellín quedó matemáticamente eliminado tras la derrota y, según testigos en el lugar, varios futbolistas del equipo rojo abandonaron el campo con evidente molestia. Sin embargo, nada justifica lo ocurrido y las acciones de Aguerre podrían acarrear consecuencias severas tanto para él como para su club.

El FPC investigará lo ocurrido y se esperan sanciones fuertes

Frente al escándalo, es prácticamente un hecho que las autoridades disciplinarias del fútbol colombiano abrirán una investigación formal. La Dimayor ya ha actuado con rigor en incidentes recientes, y la claridad de las imágenes captadas por la televisión será un recurso determinante para establecer responsabilidades.

Todo indica que el informe arbitral y el reporte del comisario de campo serán claves para definir las sanciones que podrían incluir varias fechas de suspensión e incluso multas económicas. En Nacional, por su parte, se espera que el club entregue una postura oficial en las próximas horas, especialmente en defensa de los jugadores involucrados en los ataques.

Lo sucedido en el Atanasio deja un sabor amargo en un clásico que debía terminar con emociones estrictamente deportivas. El episodio, más allá de los resultados, recuerda la necesidad de reforzar la convivencia y el juego limpio en los escenarios del país, especialmente en instancias tan decisivas como los cuadrangulares de la Liga BetPlay.