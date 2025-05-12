Donald Trump, en el sorteo del Mundial: “Amo a Colombia”

En la antesala del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, programado para este viernes 5 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogó con Noticias RCN durante algunos segundos y aprovechó para expresar no solo el orgullo de su país por volver a ser sede mayoritaria del Mundial, sino también un gesto de cariño hacia Colombia.

En ese contexto, se le atribuye una frase sorprendente: “Yo amo Colombia”, con la que pretendió acercarse simbólicamente a la afición del país suramericano.

Durante sus declaraciones, Trump felicitó a los organizadores del torneo y destacó la magnitud del evento. Además, se refirió al proceso de visados para quienes planean asistir desde el extranjero, señalando que “lo estamos haciendo fácil, estamos trabajando en eso”, en un intento por garantizar que los visitantes puedan ingresar sin contratiempos y disfrutar de la fiesta del fútbol mundial.

"Yo también jugué fútbol…”

Entre risas y en un tono más relajado, Trump aseguró que en su juventud también jugó al fútbol, aunque admitió que “no fui tan bueno como Cristiano Ronaldo o Messi”. Con esta afirmación, buscó conectar con la pasión futbolera latente en muchas naciones, resaltando que entiende, al menos en parte, el significado emocional del deporte.

Asimismo, enfatizó la relevancia de que Estados Unidos sea anfitrión mayoritario de esta edición del Mundial, resaltando la oportunidad que representa para su país de demostrar capacidad organizativa, atraer turistas y abrir espacios de encuentro global. Estas declaraciones se suman a la serie de gestos mediáticos que ha venido haciendo en el marco de la preparación del torneo.

Al dirigirse a la comunidad internacional, Trump no solo habló del torneo, sino que, con sus palabras, extendió un guiño simbólico hacia Colombia. El saludo —“Yo amo Colombia” —, aunque informal, fue interpretado por algunos seguidores de la selección como un gesto de apertura diplomática y cultural. Ese tipo de expresiones adquiere especial relevancia en un contexto donde la geopolítica, la migración y las relaciones bilaterales han estado marcadas por tensiones crecientes entre ambos países en los últimos meses.