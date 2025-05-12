CANAL RCN
Santa Fe y el partido clave ante Bucaramanga: así se define la localía para la Superliga BetPlay 2025

Santa Fe ya no pelea un cupo a la final, pero sí un objetivo crucial: la localía en la Superliga 2025, que podría definirse en el duelo decisivo ante Bucaramanga.

Foto: @santafe_oficial en Instagram.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
11:30 a. m.
Independiente Santa Fe cerró su participación como visitante en los cuadrangulares semifinales con una victoria 1-2 frente a Fortaleza, un resultado decoroso para un equipo que, pese a estar eliminado, decidió competir con su nómina titular.

Los dirigidos por Francisco López mostraron carácter y orden, alcanzando 6 puntos en el Grupo B, aunque ya sin opciones, pues Deportes Tolima aseguró anticipadamente su cupo en la final de la Liga BetPlay.

Sin embargo, la historia para Santa Fe no termina aquí. El club bogotano tiene un objetivo clave en juego que es la tabla de reclasificación, el criterio que definirá quién será local en la Superliga 2025, enfrentamiento reservado para los campeones del primer y segundo semestre del fútbol colombiano.

Por esta razón, el duelo ante Atlético Bucaramanga en la última fecha del cuadrangular cobra una importancia especial.

¿Por qué es clave la reclasificación para Santa Fe?

Según el reglamento, la localía en la Superliga se otorga al equipo que haya sumado más puntos en la reclasificación anual. En ese escenario, Santa Fe todavía compite por escalar posiciones y asegurar el partido definitivo en Bogotá.

En este momento, la tabla de reclasificación va así:

  1. Deportes Tolima – 93 puntos
  2. Independiente Medellín – 88
  3. Santa Fe – 86
  4. Atlético Nacional – 85
  5. América – 81
  6. Junior – 81
  7. Bucaramanga – 74.
  8. Millonarios – 73

Con 86 puntos, Santa Fe está muy cerca de Nacional y Medellín, equipos que también buscan mejorar su ubicación en el grupo A.

Una victoria ante Bucaramanga no solo consolidaría a los cardenales en la parte alta, sino que podría darle una ventaja competitiva para jugar el partido de vuelta de la Superliga en El Campín.

Santa Fe no se juega un título, pero sí el futuro inmediato

Aunque los rojos ya no disputarán la final del torneo, el partido contra Bucaramanga tiene un valor estratégico, además del morbo que quedó desde la final del 2024.

Asegurar la localía podría ser determinante en una serie tan corta como la Superliga. Por eso, el cierre del semestre aún tiene una meta clara para los capitalinos.

