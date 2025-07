Así se despidió Guillermo de Amores de Peñarol y sería el guardián del arco de Millonarios

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano no da tregua, y Millonarios, inmerso en una reestructuración significativa con la salida de figuras como Radamel Falcao y Daniel Cataño, parece haber encontrado a su nuevo guardián bajo los tres palos.

Todos los indicios apuntan a que Guillermo de Amores, el experimentado portero uruguayo, se convertirá en el sucesor de Álvaro Montero en el arco 'embajador', tras su emotiva despedida de Peñarol.

La posible llegada de De Amores no es una coincidencia. Ante los crecientes rumores sobre la inminente partida de Álvaro Montero hacia Vélez Sarsfield, el nombre del uruguayo surgió como uno de los candidatos más fuertes para ocupar la portería del conjunto capitalino. Y su reciente mensaje en redes sociales alimentó las expectativas de los hinchas azules.

Guillermo de Amores se despidió de Peñarol y su futuro parece estar en Millonarios

La despedida de Guillermo de Amores de Peñarol fue una señal clara de su próximo destino. El arquero uruguayo, quien finalizó su contrato con el equipo charrúa, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, marcando el fin de una etapa exitosa en un club del que es confeso hincha.

"Hoy me toca despedirme del club en el que soñé jugar toda la vida. Fueron dos años increíbles. Llenos de momentos que no me voy a olvidar nunca", expresó De Amores, destacando el título obtenido y su buena presentación en Copa Libertadores.

Este mensaje, cargado de gratitud y profesionalismo, es la antesala de lo que se espera sea su arribo a Millonarios.

El guardameta ya tiene experiencia en el fútbol colombiano, donde fue campeón con el Deportivo Cali en 2021, lo que lo convierte en una opción sólida y conocida para el fútbol local. Su trayectoria reciente en un club de la envergadura de Peñarol, sumado a su conocimiento del medio, lo perfilan como el reemplazo idóneo para Montero.

Guillermo de Amores estará en el proyecto de Millonarios tras salida de Montero

La llegada de Guillermo de Amores encajaría estratégicamente en el proyecto de Millonarios, que busca reorganizar su plantilla tras la salida de varios jugadores importantes.

El club bogotano ha visto partir a figuras clave, lo que obliga a la dirección deportiva a buscar refuerzos que aporten calidad y experiencia. En este contexto, un arquero con el recorrido y el reciente éxito de De Amores, quien además ya sabe lo que es ser campeón en Colombia, representa una pieza valiosa para consolidar la defensa y la estructura del equipo.

El mensaje de despedida del uruguayo refleja su compromiso:

"Gracias a mis compañeros por el día a día, por compartir el vestuario y por dejar todo en cada partido. Me voy feliz, agradecido y con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí por estos colores. ¡Viva siempre Peñarol!".

Estas palabras, aunque dedicadas a su antiguo club, resuenan con el tipo de profesionalismo que Millonarios busca para su nuevo ciclo, especialmente si, como todo indica, Montero finalmente se marcha a Vélez Sarsfield. La expectativa entre la afición azul es alta, a la espera del anuncio oficial.