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¡Doblete de Haaland! El 'Androide' apagó a Brasil en el Mundial 2026

El delantero noruego marcó golazo en los minutos finales del partido.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
04:47 p. m.
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El momento más esperado por los aficionados nórdicos y del fútbol mundial ha llegado. Al minuto 79' del vibrante encuentro de Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026, Erling Haaland se hizo presente en el marcador para poner el 1-0 a favor de Noruega sobre Brasil, rompiendo el empate en un partido que parecía cerrado para ambas escuadras.

La anotación del delantero nórdico se dio luego de que se diera una jugada por sector izquierdo que terminó con un centro perfecto para que Haaland se elevara por los aires y anotara de cabeza el 1-0 parcial.

No obstante, y fiel a su estilo goleador. El Androide reapareció con otro gol que mató todas las aspiraciones de Brasil por seguir en la Copa del Mundo.

Tras una jugada aislada, Odegaard cedió el esférico al delantero que controló y sacó un remate ceñido que batió a Allison.

Mire el segundo gol de Haaland aquí

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