Cuerpos sin identificar están siendo enterrados en cementerio de Venezuela: ¿cuántos muertos van?

Aunque durante los últimos días los equipos de rescate han continuado con las labores de búsqueda y recuperación, el número de víctimas no deja de aumentar en Venezuela.

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Las autoridades actualizaron el balance oficial, mientras miles de familias enfrentan la pérdida de sus seres queridos y de sus hogares.

¿Cuántas víctimas dejan ya los terremotos en Venezuela?

El Gobierno venezolano confirmó que la cifra de fallecidos por los dos sismos aumentó a 3.342 personas, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por el Ministerio de Comunicación.

El nuevo balance también señala que 16.470 personas resultaron heridas y que 17.345 habitantes quedaron sin hogar, luego de que las viviendas y edificaciones colapsaran por la fuerza de los movimientos telúricos.

Las cifras representan un incremento frente al informe entregado un día antes, cuando las autoridades reportaban 2.954 fallecidos y más de 16.500 lesionados.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la atención de la emergencia?

Durante el acto conmemorativo de los 215 años de la Independencia de Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez defendió la respuesta de su administración frente a la emergencia, en medio de las críticas de algunos afectados que aseguran que la atención llegó con retraso.

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En su intervención, la mandataria afirmó que el Gobierno desplegó fuerzas de seguridad para atender las zonas impactadas y anunció la creación de una nueva unidad militar especializada en la atención de emergencias y desastres.

Cuerpos sin identificar están siendo enterrados en cementerios de Venezuela

Las consecuencias del doble terremoto continúan siendo visibles, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas, donde se concentra gran parte de la destrucción causada por los sismos.

Precisamente ahí, en una zona apartada del cementerio La Esperanza, los sepultureros empezaron a cavar fosas individuales al día siguiente de los temblores para enterrar los cuerpos sin identificar.

De momento, van 150 y cada entierro está marcado por un pequeño ramo de flores al pie de una austera cruz blanca, con una placa que lleva la inscripción "Identificación especial" y la fecha del fallecimiento, 24 de junio de 2026.