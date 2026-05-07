Los brutales números de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia tras 50 partidos

El proceso de la Selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo ha dejado de ser una simple racha positiva para consolidarse como una de las eras más consistentes y dominantes del fútbol sudamericano en los últimos años.

Tras alcanzar la cifra redonda de 50 partidos dirigidos, el estratega argentino ha devuelto la ilusión, la identidad y, sobre todo, los resultados de élite al combinado nacional.

Los datos que se desprenden de este ciclo, exponen una campaña que roza la perfección y que mantiene a la hinchada de la 'Tricolor' soñando despierta con los próximos retos internacionales.

Estos son los brutales números de Néstor Lorenzo con Colombia

Desde que asumió el banquillo en septiembre de 2022, el cuerpo técnico de Lorenzo entendió las necesidades de renovación del plantel sin perder la jerarquía de los referentes. Los frutos de ese trabajo se traducen en un espectacular 70% de rendimiento global a lo largo de estos 50 compromisos.

El desglose de los resultados de la Selección Colombia evidencia una superioridad notable frente a sus rivales:

31 victorias: Más de la mitad de los encuentros disputados terminaron en celebración cafetera.

12 empates: Un indicador de la resiliencia del equipo, que vende muy caras sus caídas.

Solo 7 derrotas: Una cifra sumamente baja para el exigente calendario que incluye Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y amistosos de primer nivel.

En total, la 'Tricolor' ha sumado 105 puntos bajo este mandato, convirtiéndose en un rival temible en cualquier escenario del planeta.

Una de las grandes virtudes de este ciclo ha sido el equilibrio dinámico. La Selección Colombia de Néstor Lorenzo no solo gana, sino que es un equipo altamente efectivo de cara al arco contrario. Según los registros, el conjunto nacional registra 93 goles a favor y apenas 40 goles en contra, dejando una diferencia de gol abismal que demuestra la solidez de la zaga y la creatividad del mediocampo hacia adelante.

El promedio de gol por partido de la Selección supera las 1.8 anotaciones por encuentro, una media sobresaliente en el fútbol moderno de alta competencia.

Luis Díaz: El indiscutible rey del gol en este proceso

Detrás de un gran colectivo siempre hay individualidades brillantes, y en este ciclo el nombre propio es el de Luis Díaz. El extremo del Liverpool se ha consolidado como el máximo artillero y el faro en ataque de la era de Néstor Lorenzo.

Con 15 anotaciones, 'Lucho' no solo lidera la tabla de goleadores de este proceso, sino que se ha echado el equipo al hombro en los momentos más determinantes, ratificando por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. Su desequilibrio y romance con las redes han sido fundamentales para que Colombia mantenga el listón en lo más alto.

Con 50 partidos a la espalda, el balance es inmejorable. El ciclo de Lorenzo no solo vive de buenas sensaciones; se respalda en la contundencia de las estadísticas y en un grupo de jugadores que parece no tener techo.