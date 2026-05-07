Termos con explosivos están siendo escondidos por las disidencias en zonas rurales de Casanare

En las últimas horas, el Ejército Nacional reveló un preocupante hallazgo en Casanare. Encontraron explosivos ocultos dentro de termos para café, objetos de uso cotidiano que podrían pasar completamente desapercibidos para cualquier persona.

Las autoridades advirtieron que este tipo de artefactos son un peligro para la Fuerza Pública, pero también para campesinos, familias y, especialmente, niños que podrían manipularlos sin sospechar el riesgo que representan.

Termos con explosivos están siendo instalados por las disidencias en Casanare

El hallazgo se produjo durante una reciente operación adelantada contra estructuras del Frente 28 de las disidencias de las Farc en Casanare.

En medio de las inspecciones, los uniformados encontraron varios termos térmicos de aluminio que habían sido modificados para convertirse en poderosos artefactos explosivos.

Según el Ejército, estos recipientes fueron adaptados cuidadosamente para ocultar la carga explosiva y evitar despertar sospechas, aprovechando que se trata de elementos comunes en hogares y fincas.

El comandante de la XVI Brigada del Ejército, coronel Iván Pintor, explicó:

Podemos evidenciar cómo estos grupos criminales emplean explosivos dentro de elementos de uso cotidiano para la comunidad, como es el uso de termos para el café, situación que pone en riesgo a las comunidades.

Disidencias convirtieron termos térmicos en armas letales

Los expertos antiexplosivos determinaron que la apariencia de estos termos dificulta identificar el peligro a simple vista. Su forma, tamaño y color hacen que cualquier persona pueda manipularlos creyendo que se trata de un recipiente común.

Además, el interior había sido acondicionado para almacenar una gran cantidad de explosivos junto con elementos como clavos, puntillas y fragmentos de vidrio.

De acuerdo con el Ejército, al detonar, estos objetos se convierten en armas altamente letales capaces de provocar heridas de extrema gravedad, infecciones severas, amputaciones e incluso la muerte.

Precisamente por esa razón, las autoridades consideran que esta modalidad incrementa el riesgo, ya que cualquier persona podría encontrarse uno de estos objetos sin imaginar el peligro que representa.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras el hallazgo, los uniformados reiteraron el llamado para que la ciudadanía no manipule objetos extraños abandonados en caminos, fincas o zonas rurales.

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El coronel Iván Pintor pidió informar de inmediato a las autoridades cuando aparezcan elementos sospechosos.

Invitamos a la comunidad que en el momento que encuentren elementos que sean extraños para ustedes, que no pertenezcan a ustedes, por favor informen de manera inmediata.

¿Qué pasó con los explosivos encontrados?

Finalmente y luego de asegurar la zona, los especialistas antiexplosivos realizaron una detonación controlada de los termos modificados para eliminar cualquier riesgo.