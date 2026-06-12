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Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO

¡Se continúa viviendo la fiesta del Mundial 2026! Prográmese con este partido del grupo C.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 12 de 2026
06:18 p. m.
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Por el segundo partido del grupo C del Mundial 2026, Haití y Escocia se enfrentarán el sábado 12 de junio.

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Boston, situado en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

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Estas dos selecciones comparten grupo junto a Brasil y Marruecos, que también tendrán actividad el 12 de junio, a las 5:00 de la tarde.

¿A qué hora es el partido entre Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026?

En el Estadio Boston, el encuentro entre Haití vs. Escocia comenzará a disputarse a las 8:00 de la noche (hora de Colombia).

En su último amistoso antes del Mundial, que se llevó a cabo el viernes 5 de junio, Haití enfrentó a Perú, pero perdió 1-2.

El gol de la Selección de Haití lo marcó Wilson Isidor al minuto 16. Mientras tanto, las anotaciones del seleccionado peruano fueron de Renzo Garcés (81') y Jairo Vélez (84').

Entre tanto, Escocia jugó su último amistoso el sábado 6 de junio, vs. Bolivia, y ganó 0-4.

En ese partido, las anotaciones fueron de Lawrence Shankland (5'), Scott McTominay (23') y Che Adams (30' y 45').

¿Dónde se puede ver EN VIVO el partido entre Haití vs. Escocia, por el Mundial 2026?

El debut de Escocia y Haití se podrá ver en la señal principal de DIRECTV Sports.

Además, en caso de que las personas quieran seguir el encuentro en plataformas digitales, podrán hacerlo en opciones como DGO y Paramount.

¿Cuándo volverían a jugar Haití y Escocia en el Mundial 2026?

Los partidos de la segunda fecha para Haití y Escocia están programados para el viernes 19 de junio.

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Ese día, Haití enfrentará a Brasil, en Filadelfia, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Mientras tanto, Escocia, en el Estadio Boston, jugará a las 5:00 de la tarde vs. Marruecos.

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