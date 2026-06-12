Catar vs. Suiza, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO, GRATIS

La Copa del Mundo 2026 se continúa jugando y tanto Catar como Suiza debutarán el sábado 13 de junio.

Estas dos selecciones hacen parte del grupo B, junto a Canadá y Bosnia Herzegovina, que iniciaron su camino mundialista este 12 de junio, en el Estadio de Toronto.

¿A qué hora será el partido entre Catar vs. Suiza, en el Mundial 2026?

Catar y Suiza abrirán la jornada sabatina de la Copa del Mundo 2026.

Su partido será a las 2:00 de la tarde, en Bahía de San Francisco, el escenario ubicado en Santa Clara, California, Estados Unidos.

¿En dónde se puede ver EN VIVO, GRATIS, el partido entre Catar vs. Suiza, por el Mundial 2026?

El encuentro mundialista entre Catar y Suiza será transmitido en la señal principal de Win Sports.

La transmisión, en la que se confirmarán las alineaciones y se detallará cómo llegan los equipos, comenzará a partir de la 1:00 de la tarde.

¿Qué otros partidos se jugarán el sábado 13 de junio de 2026 por el Mundial 2026?

Aparte del partido entre Catar y Suiza, también se disputarán los siguientes tres encuentros:

Brasil vs. Marruecos, a las 5:00 de la tarde, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, con transmisión del Canal RCN.

Haití vs. Escocia, a las 8:00 de la noche, en el Estadio de Boston.

Australia vs. Turquía, a las 11:00 de la noche, en el Estadio BC Place Vancouver.

¿Cuándo volverían a jugar Catar y Suiza por el Mundial 2026?

Catar y Suiza jugarán sus segundos partidos el jueves 18 de junio de 2026.

La Selección de Catar enfrentará a Canadá, en Vancouver, a las 5:00 de la tarde (hora de Colombia).

Mientras que Suiza se medirá vs. Bosnia, en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, a las 2:00 de la tarde.